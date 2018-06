Jesús no escuchó el tren y le costó la vida, su cuerpo quedó en medio de las vías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cuerpo de Jesús, de una edad aproximada de 20 años, quien vestía playera morada y pantalón de mezclilla azul, quedó en medio de las vías, quien al parecer no escuchó que venía el tren porque llevaba puestos unos audífonos y fue impactado por uno de los vagones cargados con rollos de varilla, eso comentó uno de los testigos.Elementos de la Cruz Roja y del Mando Único acudieron al lugar del percance, sin embargo los paramédicos ya no pudieron hacer nada por el joven pues éste ya no presentaba signos vitales.Peritos fijaron las evidencias y observaron que el cadáver del joven por el impacto presentaba varios golpes, fractura en la cabeza y por el paso de las ruedas se les desprendieron el brazo y pierna derecha, dichas extremidades quedaron a unos 5 metros del cadáver.