Lo persiguen, lo asesinan y abandonan cuerpo

Los hechos ocurrieron ayer a las 4 de la tarde cuando a Central de Emergencias 911, reportaron la existencia de una persona sin vida sobre la calle Tierra y Libertad.Ante esta situación, la zona fue acordonada por los elementos preventivos y posteriormente se dio aviso al Ministerio Público para que tomaran fe de los hechos.De acuerdo con las primeras investigaciones, se estableció que momentos antes el fallecido era perseguido por hombres que viajaban a bordo de una camioneta negra.“Escuché algunos disparos pero no puse atención hasta más tarde que me asome a la calle y vi a personas que estaban viendo a un hombre que estaba tirado, dicen que lo mataron unos en una camioneta”, comentó un vecino.Hasta el momento, la víctima se encuentra en calidad de no identificada en una plancha del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la autopsia de ley, donde se establecerá las heridas que presentó y la causa de muerte.