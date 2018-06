Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Christina Aguilera ¡sorprendió a los pasajeros del metro de Nueva York!La cantante, de 37 años,Ataviada con una larga chamarra de mezclilla, un sombrero y lentes oscuros, Aguilera interpretó el tema "Think", éxito de 1968 que hizo famoso Aretha Franklin.Los paseantes se detuvieron alrededor de ella y, al final de la canción, Fallon, quien también llevaba lentes oscuros y sombrero, reveló sus identidades."Quisiéramos cantar una canción más aquí, si no les importa. Antes que nada me gustaría presentarnos, mi nombre es Jimmy Fallon y ella es... ¡Christina Aguilera! ¡Bienvenidos a Nueva York y bienvenidos al metro!", dijo el presentador.Inmediatamente todos los congregados alrededor de ellos comenzaron a filmar la actuación de Aguilera, quien cantó su éxito "Fighter"., según consta un video publicado en la cuenta oficial del programa de Jimmy Fallon en YouTube.