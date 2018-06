Critican a Ricky Martin por foto en la cama con sus hijos

Ricky Martin compartió un video boomerang en su cuenta de Instagram que está generando críticas, pues aparece en la cama con sus hijos y su pareja Jwan Yosef. Hace unos días, el cantante puertorriqueño sorprendió con sus declaraciones sobre las preferencias sexuales de sus hijos Valentino y Matteo, por lo que al compartir este video en Instagram, las críticas se desataron.



Usuarios en redes atacaron la publicación del intérprete en Instagram, la cual tituló: "Bella familia".





"Ricky Martin es un PEDOFILO. Denitivamente. Hay que hacer algo por rescatar a eso niños. El tipo está loco", "¿Bella familia? Really? Con el hecho de que el quiere que sus hijos sean gays, es totalmente aberrante".



Algunos seguidores, en cambio, apoyaron al cantante. "Wow, en mi vida había visto tanta ignorancia en un pueblo... a diferencia de todas las demás razas los latinos se despedazan uno a otro, solo por creencias estúpidas y por vivir bajo un molde que la misma sociedad les impone.



No pueden ver a nadie rompiendo las tan llamas “reglas” porque eso es lo que son reglas impuestas por el hombre. La felicidad no es estándar para todos por igual. Cada ser humano es un caso diferente. Todos los que están opuestos al amor en cualquiera de su manifestaciones están encasillados a vivir una vida controlada y limitada por sus prejuicios. Este mundo lo que necesita es más amor y personas como @ricky_martinque sepan vivir una vida plena y sin tanta negatividad".



Ricky Martin y su marido Jwan Yosef han conseguido formar una familia homoparental. Sus hijos, los mellizos Valentino y Matteo, nacieron por gestación subrogada en 2008. Según unas declaraciones para la revista Out, el cantante y su marido, ya le han contado a sus pequeños el por qué tienen dos papás: "Mis hijos me preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad".