Un increíble y bien calculado retorno

En los 32 años que lleva de existencia, la compañía de animación digital Pixar ha realizado pocas secuelas.

Toy Story, Cars, Monsters Inc y Buscando a Nemo son los únicos títulos que han contado de una continuidad hasta el momento.

Una de las máximas de esta compañía era no realizar segundas partes de sus títulos y esa fue una de las principales razones por las que hacer una continuación de Los Increíbles(2004) tardó tanto tiempo en producirse.

“Cuando se fundó Pixar se planteó que nunca haríamos secuelas sólo por dinero, sabemos que esto es un negocio, pero el nuestro se basa en hacer cosas de calidad, que aporten algo a cada universo, por eso, si ven, hasta hace poco tiempo no existían segundas partes en nuestra compañía, sólo Toy Story, cuya secuela tardó cuatro años y la tercera 11 más. No nos arriesgaríamos a hacer una continuación si no encontrábamos algo importante que contar”, dijo a EL UNIVERSAL, Brad Bird, director de la cinta que llega hoy a la cartelera.

Con esto en mente, la segunda parte de la película sobre la familia de superhéroes se ha convertido en la que más tiempo ha tardado en hacerse ya que entre la primera y esta nueva los separan 14 años de diferencia.

En estos años, el contexto mundial acerca de la familia, los hijos y la mujer ha cambiado, y Bird y compañía han puesto principal atención a esa situación en la cinta que estrena a partir de este viernes en México.

“Ahora quisimos dar más peso a la mujer y demostrar que ahora ella es la que lleva las riendas de la familia, la que sale a trabajar, mientras Bob se queda en casa con los hijos”, explicó Bird.

Las voces también regresan. Luego de esta larga espera, algo que preocupaba era si las voces en español estarían de nuevo, algo que ocurrirá pues, dicen sus involucrados, el publico identifica a los personajes con aquellas voces.

En esta nueva aventura Consuelo Duval es de nuevo Elastigirl. La actriz comentó que este papel le permitió curar heridas de su pasado y volverse más flexible a la hora de pensar sobre su vida.

Darío T. Pie, popular por su caracterización de La Roña, regresó para prestarle su voz nuevamente a uno de los personajes más queridos por chicos y grandes: Edna Moda.

El comediante dijo que, si bien el personaje es alguien muy chistoso, implicó un arduo proceso a la hora de empatar sus labios con lo que quería decir. “Ajustar lo que es la voz de La Roña a este personaje sí es difícil porque yo tengo muy aprendido cómo hacer la voz del personaje y aquí había que modificarla”.

Al reflexionar sobre la aceptación que ha tenido su interpretación como una modista de superhéroes y luego de más de una década para volver a verla en la pantalla grande, T. Pie externó que muchas veces las personas necesitan de una amiga como Edna, aunque sus métodos y formas no sean siempre las más acertadas.

“Es un personaje súper tiránico, y a veces necesitamos una ayuda así o un empujón un poco cruel para que ya no pienses las cosas y entres en acción. A mí me parece un alivio cómico bien acomodado y pensado”.