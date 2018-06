¿Casa nueva o usada? Analiza qué opción te conviene más

Felicitaciones, acabas de decidir dar el gran paso y comprar tu casa propia. Estamos seguros que has llegado a esta determinación después de muchos días de análisis y, sobre todo, de mucho tiempo de ahorro.



Sin embargo, siempre queda sobre la mesa saber si nos conviene más optar por una casa completamente nueva o por una que haya tenido uno o varios dueños previos. A veces cuando pensamos en la venta de casas lo primero que se nos viene a la mente es adquirir una propiedad nueva, pero no siempre y no para todas las personas es la mejor opción.





Existen algunos puntos que podrías considerar antes de tomar la decisión. Recuerda que vas a necesitar asesoría de un experto, pero siempre es bueno llegar con las ideas más o menos claras:



1. Una casa usada es 30% más barata que una nueva, pero es muy probable que si te decides por una propiedad de segundo uso debas invertir algún fondo de ahorro en reparaciones o remodelaciones.

2. Si eliges una casa nueva, seguramente el desembolso mayor será el enganche si es que vas a comprarla con crédito.

3. No pienses que una casa de segundo uso es una inversión fallida, sino también es una forma de inversión. Busca una propiedad que haya tenido un mantenimiento adecuado y que no te exija invertir tanto dinero en reparaciones. No te sugerimos que adquieras una casa de más de 20 años de antigüedad.

4. Antes de comprar una casa evalúa la zona en la que está ubicada para asegurarte que cuente con vías de comunicación, servicios indispensables e incluso algunos atractivos como parques o zonas recreativas. Las casas nuevas y accesibles suelen estar un poco lejos de estos factores pero es algo que debes considerar.

5. Una casa usada siempre te requerirá emprender una investigación para corroborar la veracidad y legalidad de los títulos de propiedad y pagos actualizados en servicios e impuestos. Una nueva sólo bastará que recurras a una inmobiliaria confiable y con una trayectoria impecable en su labor.

Como verás, en varios puntos vas a necesitar ayuda por lo que te sugerimos contactar con un servicio experto que te ayude en la búsqueda de casa y te acompañe durante todo el proceso de compra.