Sindicalizados de Mineral de la Reforma inician queja en Derechos Humanos

Cinco de los sindicalizados afectados tras el pasado altercado donde la policía estatal lanzó gas lacrimógeno interpusieron queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) y no descartan denuncias por la vía penal.

Así lo dio a conocer Miguel Ángel Solís Hidalgo, asesor legal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma (SUTSMMR).

Tras el altercado ocurrido el pasado 13 de junio entre trabajadores sindicalizados y de confianza, siete personas pertenecientes al sindicato resultaron lesionados, de los cuales, cinco iniciaron la tarde del viernes una queja ante derechos humanos.

Además, el represente legal no descartó implementar una denuncia por la vía penal, no obstante, no especificó una fecha.





NO PROCEDE AMPARO DE LA ALCALDÍA: SINDICALIZADOS

Además, Solís Hidalgo señaló que se cancelará el amparo que el juzgado cuarto de distrito otorgó al ayuntamiento de Mineral de la Reforma.

Esto, debido a que los notificadores de dicha instancia corroboraron esta tarde que los trabajadores de confianza al interior de Palacio Municipal no estaban privados de la libertad.

Lo anterior, luego que el 13 de junio el ayuntamiento diera a conocer que solicitó un amparo con número de expediente 664/2018-IV para abrir la puerta principal de la presidencia, ya que argumentó, adentro había personal no sindicalizado en calidad de "secuestrados e incomunicados".

No obstante, el SUTSMMR dio a conocer que cerca de las 16:00 horas acudieron notificadores para corroborar el acto reclamado del ayuntamiento, por lo que al comprobar que las personas encerradas estaban por su voluntad, se podría cancelar el amparo.

"El actuario vino a hacer constar si había o no había una privación ilegal de la libertad, entró, habló con las personas y les preguntó si estaban retenidas y ellos dijeron que no".

Ante el suceso, el abogado del sindicato explicó que los trabajadores -sin especificar cuántos- salieron del inmueble y cerraron nuevamente la presidencia municipal.

Asimismo el representante legal aclaró que "dicho amparo en ningún momento manifiesta ni declara que sea nulo el procedimiento de los trabajadores (la huelga)".