iPhoneX “sobrevive” dos semanas bajo el agua

Un youtuber que se dedica a bucear en los ríos para sacar objetos perdidos como joyas y gafas de sol, se llevó una gran sorpresa al encontrar algo de mayor valor. La estrella del canal Man + River llamado Dallas, no pudo evitar emocionarse cuando se topó con un iPhone X mientras exploraba las profundidades de un río Salado de Arizona.Pero Dallas se sorprendió aún más, cuando se dio cuenta de que el iPhone aún funcionaba y se propuso devolverle el teléfono a su dueño.De acuerdo con The Daily Mail, dado que el iPhone no tenía una funda impermeable, Dallas lo dejó secar durante tres días e incluso usando un secador de pelo. Asimismo, Dallas tomó la tarjeta SIM del teléfono y la colocó en el suyo para encontrar el número de teléfono del propietario original y fue ahí donde se enteró que el dispositivo llevaba dos semanas sumergido. Alyssa King, dueña del smartphone y que vive en Florida, perdió su teléfono mientras estaba de vacaciones."Esta es la mejor parte de mi trabajo", dijo el joven. 'Encontrar a los dueños de estas cosas y devolvértelas. Estoy tan contento de que esto haya funcionado ".Cabe destacar que, si bien el iPhone X es resistente a salpicaduras, el agua y el polvo, no es impermeable, y solo puede sumergirse a metro y medio de profundidad durante 30 minutos, por lo que es probable que un futuro el aparato sufra un daño irreparable.