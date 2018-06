Afecta lluvia a comerciantes

“A nosotros como comerciantes nos afecta mucho en las ventas ya que la gente prefiere a veces no venir por una torta a la hora del almuerzo o comida, porque todo este lugar se inunda” comentó el señor Lázaro Rivas.

Las lluvias llegaron y esto es una problemática más para algunos comerciantes que se encuentran instalados a un costado de la Clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) quienes se han visto afectados por la naturaleza, mismos que también han solicitado apoyo a las autoridades correspondientes y no han tenido respuesta.refirió la señora Socorro Anguiano quien desde hace tres años fue reubicada en este lugar, luego de vender sus dulces dentro de lo que era el Centro de Convenciones y ahora es parque Irekua.Los comerciantes de esta área se encuentran instalados sobre una zona donde sólo hay tierra y cuando llueve se llena todo de agua y se hace mucho lodo, ya que no hay concreto.Aunque sólo unos cuantos comerciantes ya cuentan con una caseta de venta, la mayoría cuenta con puestos ambulantes.Desde hace muchos años se ha solicitado a las autoridades que les apoyen con pavimentar este espacio.“ En tiempos de lluvia andamos viendo como hacerle para que nuestras cosas no se mojen y poniendo tablas para poder pasar y de esta manera poder despachar a la gente que llega a comprar nuestros alimentos” comentó la señora Alma Delia Valadez.