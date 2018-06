Las actividades más underground este fin de semana en León

"(...)de todo sucede en mi León fuera de los reflectores." N

1.- ¡Puedes decidir conocer a un MAMUT punk!

2.- ¡LET´S DO IT León-Nayarit-León!

"Y... a todo esto, ¿qué es la 'cultura underground'? Dirás tú, (hater sabelotodo)."

Es normal saber sobre los eventos masivos que hay en nuestra ciudad, pero a veces, las ganas de encontrar un lugar diferente o un evento distinto nos llevan a lugares menos concurridos que pueden ofrecer alternativas al disfrute de fin de semana.Es por ello que tenemos para ti una lista de eventos a los que puedes asistir y conocer otra parte de la ciudad y su cultura más underground.En Rolling House encontrarás una alternativa de música novedosa: '', en punto de las 11pm podrás conocer una serie de acordes alocados dispuestos a prender tu noche.Fotografía: Facebook MamutRocks Oficial Además, la banda se encuentran presentando su música recién salida del estudio '', que ya puedes encontrar en plataformas digitales, el cual fue grabado enmismo estudio en donde grabó su último álbum Enjambre.Dos bandas locales se presentan enjunta a un invitado especial proveniene de Nayarit: '' llega a León, acompañada de ModernVice Inhabitants . Viernes a las 9pm podrás disfrutar de una experiencia novedosa.Fotografía: Facebook Eyes of Sheila Oficial El Callejón, es un lugar en donde además de un trago nocturno siempre encontrarás novedosas propuestas de lo más escuchado localmente, pero también menos sonado en el mainstream.La banda principal nace en 2011 producen su primer material 'Adolescents' un demo de 8 canciones de donde se extraen sus primeros sencillos: 'Wheels On The Road', 'Eyes', Let`s Do It'.MEMORY MAN (Sergio Acosta ) + Pipe Ceballos en este PANORAM AFTER SHOW dj set, lleno de buenos beats, vinilos y el mejor ambiente. En Testarossa , hasta las 2.30 de la madrugada. El Callejón tiene para ti un sábado inolvidable desde Aguascalientes: presenta a Yeguas de Tracia . Con su presentación de álbum: Maquinaria Para Desaparecer Ojos Negros.Fotografía: Facebook Yegua de Tracia Oficial Además, estarán las bandas locales: Clika Lumbre No Futura , latinos que te prenderán con su ritmo alternativo.5.- ¡Domingo de disfrutar y bailar! Almoraima es un grupo musical que combina la participación de gente de México y España, poniendo el sabor de la rumba, el flamenco y el folclore con un estilo único. Acude al Mercado de Granjeros este domingo en punto de las 13 horas y disfruta de un momento familiar y especial.Underground significa 'subterráneo', en español. Es un término aunque de origen inglés, que se ha popularizado a lo largo del mundo debido a movimientos culturales que se consideran alternativos, que pueden ocurrir a la vez que la cultura (mal llamada) oficial.Muchas de las veces son complementarias, ajenas o contrarias a la cultura hegemónica, que es la cultura predominante y que está generalmente controlada por los medios 'mainstream'