Zoé llegó a León por primera vez a finales de los 90 con el fin de probar suerte en los pequeños bares.Fue el Alison Café, propiedad de Primo Corona, quien apostó por la banda de rock, que en aquel entonces estaba formada por León Larregui (voz), Ángel Mosqueda (bajo), Chucho Baez (piano) y Alberto Cabrera (batería).“La foto que está en la página fue del concierto de Zoé en mayo del 2001 en Alison Café, en ese entones apostamos por ellos y no nos equivocamos”, dijo Primo.En un estrecho pasillo, la banda tocó por algunas horas, después llegaría la popularidad y los venues como el Domo de la Feria, el Palenque y el Poliforum.Tras algunos cambios de integrantes como la llegada y salida de Siddhartha (batería), la alineación actual se formó en 2006 con Rodrigo Guardiola, quien tocaba con Chetes y Mauricio Terracina en el grupo Vaquero.Primeras tocadasFans de Zoé de hueso colorado, como Mauricio Martínez, recordaron las distintas tocadas en la ciudad.“En 2006 hubo una en Madeiras, en ese entonces no me gustaban mucho, pero los empecé a escuchar con 'Reptilectric', después giraron en 2009 con Babasónicos y fue que aumentó la popularidad”, contó.En una de esas giras con Babasónicos en el Domo de la Feria, Zoé volvió al Alison para el after, uno que otro palomazo y la anécdota surgió esa noche.En el 2009, Zoé regresó, en esta ocasión con Babasónicos y Ximena Sariñana; después sería parte del Corona Music Fest que llegó también a la ciudad.Un año después, se presentaron en el Parque Guanajuato Bicentenario en 2010, como parte de las actividades que se realizaron en el recién estrenado parque.Un año después regresan con “Música de Fondo: Unplugged” en 2011, el 8 de mayo, los fans pudieron captarlos en el hotel y pedirles autógrafos. La banda se encontraba en el mejor momento de su carrera, pues la canción “Labios Rotos” con la colaboración de Lo Blondo (Hello Seahorse!) se mantuvo por meses en la lista de popularidad.Llenan el PalenqueSu primer visita al Palenque fue en la edición de la Feria 2013, ahí, una chica mostró sus pechos a León Larregui, lo que provocó la euforia de las asistentes que esa noche abarrotaron el lugar.Entre las anécdotas, se encuentra la de un chico que fue confundido con León Larregui, lo que provocó tumultos y la intervención de la fuerza pública.En 2015, Zoé fue el único grupo que provocó que la Feria se extendiera a un día más, ya que el vocalista quedó varado en Nueva York debido al mal clima.Unos meses después la banda regresaría a la ciudad y Rodrigo Guardiola (quien cuenta con estudios de cine) grabó aspectos para el documental “Panoramas” que se estrenó hace dos años en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).La última ocasión que Zoé llegó a la ciudad fue junto a Café Tacvba, en una gira en noviembre del 2015 en la Velaria de la Feria.Meses después, León Larregui dedicaría su tiempo a su proyecto en solitario, con el que también visitó la ciudad en el Teatro Manuel Doblado.Se prueban en PoliforumCon casi tres años de ausencia, Zoé pretende enamorar al público con un show por primera vez en el Poliforum.La banda es famosa por permitir que colegas músicos abran sus conciertos, entre los que se encuentran Reyno, Andrea Faz, y muchos más. En esta ocasión, le dieron espacio a la banda española Dorian.Para este año, Zoé tiene planeado hacer 50 conciertos. La gira de “Aztlán” comenzó en Chile, continuó por Argentina, Colombia y ahora en México.