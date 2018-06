Pide diputada reservar terreno para el estadio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La coordinadora del grupo parlamentario del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, pidió al gobernador Miguel Márquez Márquez considerar la reserva de dominio del terreno que venderá el Gobierno del Estado para la construcción del nuevo Estadio León.Esta petición consiste en que se garantice la propiedad del predio hasta que el particular termine de pagar la deuda total, para lo que se le dará un plazo de ocho años.En sesión de Pleno el Congreso local aprobó la desafectación del dominio público de la propiedad de 124 mil 403 metros cuadrados, ubicado en el cruce de los bulevares Francisco Villa, Alonso de Torres y José María Morelos, con la petición de diputados de oposición de que todos los procesos se manejen de manera transparente.Manrique Guevara pidió a sus compañeros legisladores recordar la mala experiencia que ya se vivió con el estadio por malas decisiones tomadas por funcionarios públicos.sostuvo.Manrique Guevara pidió al Gobernador considerar la reserva de dominio, es decir garantizar la propiedad del predio hasta que el particular termine de pagar la deuda total, también clarificar qué precio de mercado se va a tomar en cuenta cuando se haga la venta, si el precio al que compró la Administración Estatal o el que sea vigente con los avaluos que se hagan a través de la Secretaría de Finanzas; de hecho esta dependencia ya entregó un avaluo en el que se calcula un valor al terreno hasta 300 millones de pesos, es decir, 20 millones de pesos más.criticó Manrique Guevara.añadió.La legisladora señaló que es necesario alertar a población y advertir al Ejecutivo que esto no se convierta en un gran negocio al ser financiador del comprador, puesto que el precio y el plazo lo determinara el Ejecutivo. Además exigió que no se reserve la información relacionada con el tema y que todos los procesos se lleven a cabo con transparencia.