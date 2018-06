Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando el cambio en la Dirección del Sapal es por todos conocidos y hasta Angélica Casillas ya confirmó que está en pláticas para ocupar el cargo, la para municipal sigue sin confirmar el hecho.Más de 24 horas después de que el despido de Lino Briones de la Dirección del Sapal se hizo público, Sapal lo único que ha confirmado a través de Twitter es que el próximo miércoles se reunirán los consejeros para tomar decisiones para fortalecer al organismo.Los consejeros quieren guardar las formas, por cierto es la primera vez que anuncian que tendrán sesión, desde hace más de un año eran casi secretas cuando la ley establece que deben ser públicas.Lo que muchos comentaban quedó confirmado ayer, en radio pasillo de la Presidencia Municipal se dice que que el regidor Jesús Vázquez es el priista más panista de la Administración, ayer fue el único edil del tricolor que participó en la reunión que tradicionalmente tienen los integrantes del cabildo azul después de cada sesión de Ayuntamiento.Ayer tras la sesión de Ayuntamiento los regidores azules se reunieron con el Alcalde, a quienes se encontraban en el Palacio Municipal les causó sorpresa ver que a la reunión se sumó el regidor Jesús Vázquez, sobre todo porque momentos antes durante la aprobación de la sanción contra el ex director de Obra Pública José Martínez Plascencia hubo acusaciones entre panistas y priistas.El regidor priista Aarón Lira Patlán en defensa de la ex Administración tricolor cuestionó a los panistas por la sanción por 39 millones de pesos contra Martínez Plascencia, en respuesta el panista José Luis Manrique los culpó de que se perdieran juicios tan importantes como el de la propiedad del Estadio León.Pero la cercanía del regidor Jesús Vázquez con el cabildo azul no tomó por sorpresa a sus compañeros, porque desde hace rato el edil prefiere mantenerse al margen de estos pleitos partidistas y prefiere sumarse a la mayoría cuando se trata de votar algún asunto.Respecto su participación en la reunión con sus compañeros panistas, el regidor tricolor afirmó que está dispuesto a participar si ésta tiene que ver con asuntos que le hacen bien al municipio de León, así sea con integrantes de un partido político diferente al suyo.Hay quienes afirman que don Chuy Vázquez García analiza renunciar al PRI en cuanto concluya esta Administración, si eso ocurre sería otra marca para este partido que en los últimos meses ha tenido varias bajas importantes.Un funcionario anda por los pasillos de la Presidencia Municipal pero no se conoce bien qué es lo que hace, se trata del exdirector de Tránsito Municipal Ricardo López López.En enero de este año se anunció la salida de López López de esa dirección, sin embargo no dejó de cobrar en la nómina municipal porque fue recontratado y al parecer conservó su sueldo, aunque ahora le pagan por honorarios y nadie sabe a ciencia cierta a qué se dedica.Se supone que fue comisionado para participar como representante del Municipio en el Fifoseg (Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana), pero al menos los ediles desconocen a quién le rinde cuentas, cuáles son sus funciones y por qué razón tiene asignado personal y hasta vehículo oficial municipal.Eso sí, a Ricardo López se le ha visto en las últimas reuniones del Grupo de Coordinación León, en la que participan representantes municipales, estatales y federales de todas las áreas relacionadas con la Seguridad Pública. ¿Será que ahí sí informa lo que hace y los resultados de su trabajo de los últimos cinco meses?Consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral participaron ayer en una concentración pacífica en la Plaza de la Paz, en Guanajuato capital, para exigir un alto a la violencia política, principalmente contra las mujeres.Estuvieron las consejeras Beatriz Tovar, Sandra Liliana Prieto de León, Indira Ramírez y Bárbara Teresa Navarro, quien es secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.También participaron el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán, y los consejeros Antonio Ortiz y Luis Miguel Rionda, el único que faltó fue Santiago López Acosta.Los consejeros dieron a conocer que un estudio señala que en los primeros ocho meses del proceso electoral actual se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares. En estos ataques, 70 de las víctimas son mujeres.En la sala de prensa de la Presidencia Municipal ayer se develó una placa en conmemoración del periodista Emilio Hernández Muñoz.La placa detalla la historia de Emilio Hernández y fue iniciativa de su hijo Francisco Hernández, también periodista, quien falleció hace dos años.En la ceremonia estuvieron presentes familiares del comunicador y el alcalde Luis Ernesto Ayala Torres.“Emilio siempre estuvo cerca de mí, era mi consejero. Cuando había una situación complicada, Emilio salía al frente”, afirmó el Alcalde.