Pues eso, esta semana cumplí 27 años y 3 años con esta columna. El hecho de que sean el mismo día me facilita mucho el recordar cuándo es mi cumpleaños o viceversa. Estoy comiendo mucho salmón por eso del omega y la memoria.No sé qué me emociona más: haber sobrevivido 27 primaveras o que, al parecer, ustedes siguen teniendo interés en mi verborrea mental. Pero lo que más me causa gracia es que en un día escuché la palabra vieja más de lo que me imaginaba. ¿Qué problema hay en crecer? Soy una millennial en conserva y no le encuentro la desventaja al asunto.Gracias a ese número: ese temido 27, he aprendido un millón de cosas que no cambiaría por la Maca de 15 años con complejos y una preocupante tendencia a querer que todos la aprobaran. Ahora, sin ser en lo absoluto perfecta, puedo ir por la calle con un poco más de realismo y unas cuantas historias más que contar.Antes pensaba que a partir de los 30 años las historias de una persona eran dignas de ser escritas y compartidas. Desde que tengo 24 estoy aquí rompiendo ese concepto. Como también pensé que a los 27 estaría totalmente establecida en un lugar con una vida cotidiana que no tuviera cambios de código postal y, bueno, nada más lejos de la verdad. Intento ser menos extremista en mis designios por no tener que auto-corregirme eternamente.Mientras soplaba las velitas de mi pastel pensé que a lo mejor estaba entendiendo mal el concepto de esta larga tradición. Debería pensar que soplar a la vela es dejar atrás un año más y que, después, comer el pastel es la representación de la actitud del siguiente año.Y este año, si usted, lectora o lector, me permiten compartir, quiero exactamente lo mismo que el año pasado. Quiero mucha gente vibrante e inspiradora que ponga la meta un poco más alta en mi plan personal. Quiero más viajes (aunque sean a media hora de mi casa o por un libro/película/canción). Quiero que se me mueran menos las plantas que me empeño en cuidar. Quiero más retos que me hagan dudar hasta de mi nombre y más triunfos que me den el aliciente de continuar. Quiero tenerle menos miedo a la vida y seguir repitiéndome que el reflejo del espejo es la mejor versión de mí misma.Quiero gritar en más conciertos y callar más dentro de un museo. Quiero subir más montañas (reales o metáforas). Quiero comprobar que hay más bien que mal. Quiero soñar con un México mejor, a pesar de cualquier elección. Quiero pensar que algún día superaremos esta época de la posverdad, donde cada opinión se vuelve un hecho y cada hecho una lucha sin sentido ni techo. Quiero entender que no hay una idea que valga la pena para insultar a una persona. Y quiero muchas velas y muchos bocados, claro, durante muchos años.Gracias por estar, gracias por leer.