Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Continúa el crecimiento de ExxonMobil en el Bajío.Ahora cerraron una alianza con Grupo Red Gasolín para abrir una decena de estaciones en lo que resta del año, como parte de su estrategia de crecimiento en México.La gasolina y diesel llegarán producidos por su refinerías instaladas en Texas y que son transportadas a su terminal privada en San Luis Potosí que junto con la ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, son las dos situadas en la zona centro de México.Para recordar, la marca que en México está al frente de Carlos Rivas, tiene el compromiso de invertir en México durante los próximos 10 años la cantidad de 300 millones de dólares en logística, inventario y comercialización.Las primeras cuatro estaciones que ya inauguraron en Aguascalientes se suman a las que ya funcionan en Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato, convirtiéndose en la marca de combustibles con mayor número de estaciones en Bajío, luego de la Reforma Energética.De acuerdo con el directivo principal, ExxonMobil tiene más de 200 gasolineras comprometidas entre los cinco estados mencionados líneas arriba.El grupo en su división de químicos y lubricantes ya cuenta con una experiencia de 130 años en México.General Motors de México en la presentación de su Informe de Responsabilidad Social 2017, en donde destacan sus acciones relacionadas al medio ambiente en sus cuatro complejos de manufactura, incluyendo el de Silao, Guanajuato.Su plan es reducir en 10% la intensidad energética en un lapso de 5 años.En su informe explica que todas las localidades de GM de México protegen la biodiversidad a través de la certificación Wildlife Habitat Council en 150 mil metros cuadrados de espacios dentro de sus instalaciones y todas las operaciones de manufactura en el país cuentan con la certificación Cero Confinamiento.Subrayan que reciclaron y reutilizaron más de 200 toneladas de residuos no peligrosos durante el año pasado y se plantaron más de nueve mil 900 árboles.Ernesto M. Hernández, Presidente y Director General de General Motors de México, compartió que en educación más de 500 alumnos colaboraron en los programas de becarios y LINK y se realizaron pláticas y conferencias bajo la filosofía de GM, made for more, para atracción de talento en más de 16 universidades.Se destinaron más de dos millones de pesos en proyectos destinados a infraestructura, nutrición y educación con Fondo Unido México.Por séptimo año consecutivo, se apoyó la lucha contra el cáncer de mama junto a Fundación CIMA, donde GM apoyó al programa Pintemos de rosa Guanajuato.Aprovechando que hablamos de armadoras de autos, le compartimos que Nissan se encuentra trabajando en la renovación de la imagen de la red de distribuidores Nissan incluyendo las situadas en el Estado de Guanajuato.Entre las renovaciones que están preparando son la inclusión de un mayor número de elementos digitales como pantallas táctiles, stands y pantallas de servicio y ventas.Las más de 230 agencias que la marca de autos japonesa tienen en la República Mexicana también tendrán zonas para el café ver televisión y conectarse a internet.Son más de dos mil 800 técnicos, asesores y gerentes y en sus talleres de mantenimiento atienden anualmente a un promedio de un millón 700 mil clientes.La que sigue en un constante crecimiento como exposición es la Expo Agroalimentaria que en su edición 23 esperan deje una derrama económica de 25 millones de dólares y asistan 120 mil visitantes.El evento se realizará del 13 al 16 de noviembre con 750 empresas de 50 países que expondrán en mil 300 espacios, además de 126 parcelas demostrativas, pabellones y conferencias que componen la oferta del evento.Entre las novedades está el regreso de Estados Unidos después de dos años de ausencia, la presencia de la embajada de Chile y el crecimiento de las parcelas de 2 a 4.5 hectáreas.Hasta ahora son 82% los espacios que ya están vendidos en la ExpoAgroalimentaria que dirige Lilian Ibarra Retana.