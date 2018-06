“Ella no ha sabido lo que es tener una familia, sus padres realmente no estuvieron con ella”, contó un allegado a los padres de Ana.



“Su madre la dejaba sola y se desaparecía por mucho tiempo; decía que su familia era ella (Hennet) y su hija, pero hacía lo contrario”.



“Estamos revisando si esos datos son verídicos, hay personas que pudieran ya estarlos identificando”, declaró Hugo Enrique Chávez, vocero del Ministerio Público.

A sus 7 años, Ana se quedó en orfandad. Cuando tenía 4, su papá decidió quitarse la vida y apenas hace cuatro días, su mamá fue encontrada asesinada en la colonia Lomas de la Piscina. La actual pareja sentimental de su mamá fue asesinado y decapitado ese mismo día.La tragedia familiar de esta pequeña es conocida por su entorno socialAna era la adoración de sus padres, pero las adicciones los alejaron.Hace 3 años se enteró por familiares que no vería más a su papá, porque se había ido al cielo.Hennet, su mamá, continuamente publicaba fotografías en Facebook para presumir el amor entre ambas, pero personas cercanos a la joven dijeron que solían dejarla con otro familiares para ausentarse de casa por varios días.El Subprocurador de Justicia, Joel Romo Lozano confirmó que uno de los jóvenes que fueron decapitados y calcinados, se dedicaba a la venta de droga.El funcionario confirmó que, esa víctima era pareja sentimental de la joven que fue localizada sin vida en un baldío de la colonia Lomas de la Piscina.La madrugada del 10 de junio fueron localizados los cuerpos de dos hombres que habían sido decapitados y calcinados.Sus cuerpos fueron encontrados en un terreno de la colonia Villas de San Nicolás.Más tarde las cabezas de ambos fueron ubicadas por un elemento de la Policía Municipal, en la colonia Loma Bonita.Los estudios confirmaron que las cabezas pertenecían a los hombres calcinados.Uno de ellos fue identificado como Christian Israel Torres, quien era pareja sentimental de la joven de 21 años, Hennet.Ella fue localizada ese mismo domingo a las 7 de la mañana, en un baldío ubicado en la calle Planeta, de la colonia Lomas de la Piscina.La joven fue asesinada de un disparo en la cabeza.La última vez que los vieron, estaban juntos y fue la tarde del 9 de junio, un día antes de que sus cuerpos fueron localizados.Agentes de la Unidad de Homicidios continúa con la investigación para esclarecer los crímenes y dar con los responsables.Hennet comenzó una relación con Christian Torres, uno de los hombres que fue localizado decapitado y calcinado en un baldío de la colonia Villas de San Nicolás.El joven tenía tez morena, de complexión delgada, estatura media, cabello corto y negro, además de bigote largo y recortado.Aunque el Ministerio Público insiste que ninguna de las tres víctimas han sido identificadas, familiares de Hennet ya acudieron el martes a reconocerla. Su cuerpo les fue entregado la mañana de ayer.Hennet es la joven que fue localizada sin vida el domingo pasado en un baldío de la colonia Lomas de la Piscina, aún no se sabe qué hacía por ese lugar y desde cuándo ya no fue vista por su familia.Mientras autoridades omiten datos respecto a la pareja y sus actividades, familiares de la pequeña Ana buscan la manera de darle la noticia.