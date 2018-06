Muerto en Chapalita esta vez no se salvó de atentado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El hombre asesinado el miércoles en Chapalita, ya había sufrido un atentado.‘El Chato’ no interpuso denuncia por aquellos hechos, pero se dijo que varios hombres dispararon contra su casa.Así lo informó el Subprocurador de Justicia, Joel Romo Lozano.Luis Abraham Padilla Villalobos, alias ‘El Chato’ tuvo conflictos con algunas personas con las que se reunía a beber alcohol y drogarse.Sin embargo, el titular de la Fiscalía no confirmó si este crimen está relacionado a un ajuste de cuentas por la venta de droga.Luis Abraham fue asesinado el miércoles mientras iba en su motocicleta sobre la calle Zacatecas.Al llegar a la calle Dolores Hidalgo se le emparejó un auto Sedán blanco y uno de los pasajeros le disparó varias veces.Romo Lozano dijo que la víctima era lavacoches y no empleado en una fábrica en Santa Crocce.