Gobierno de EU utiliza la Biblia para justificar separación de niños de sus padres

El compromiso de una férrea política migratoria y mano dura con los indocumentados que anticipó Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca se está cumpliendo. Entre protestas de activistas, líderes religiosos y la incomodidad creciente de los propios republicanos, la polémica más reciente afecta a la separación de las familias de los indocumentados arrestados en la frontera con México.Ante las críticas por la medida, que ha dejado a cientos de niños desamparados, el Fiscal General, Jeff Sessions,Su respuesta ha generado más indignación y un torrente de citas bíblicas contradiciéndole en las redes sociales."Les citaría al apóstol Pablo y su claro y sabio mandamiento de romanos 13 de obedecer las leyes del Gobierno porque Dios ha ordenado al gobierno para que haya orden", dijo Sessions el jueves durante un discurso en Fort Wayne (Indiana). Un pasaje, que según recuerda elWashington Post, ha sido utilizado para defender la esclavitud, el nazismo y el apartheid sudafricano.El Fiscal General defendió la política deque está llevando el Departamento de Justicia, después de que esta semana varios líderes religiosos rechazaran esta medida. Sessions enfatizó que “la entrada ilegal a Estados Unidos es un delito” y advirtió que los menores no son una garantía de inmunidad para los migrantes.Con la nueva política puesta en marcha a mediados de mayo, los adultos que entran con menores son separados puesto que se considera que la entrada ilegal al país es un delito, no imputable a los menores, por lo que pasan a centros diferentes. Desde la Casa Blanca respaldaron sus palabras. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders consideró queSanders, que dijo no haber escuchado el discurso de Sessions, aseguró que “es una política moral seguir y hacer cumplir las leyes”.Organizaciones de inmigrantes, líderes religiosos y ciudadanos han salido en defensa de los inmigrantes con otros pasajes de la Biblia o citas del papa Francisco. “La Biblia enseña que Dios 'ama al extranjero que reside entre ustedes, dándoles comida y vestimenta. Y debes amar a los extranjeros, porque tú fuiste extranjero en Egipto' (Deuteronomio 10: 18-19)".La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el cuerpo rector del episcopado estadounidense, condenó esta semana las políticas del Gobierno y consideró “inmoral” la separación entre padres e hijos. Por su parte, el pastor evangélico Franklin Graham, líder de una importante comunidad y que ha sido defensor de Trump, rechazó la política migratoria de separación familiar., dijo en una entrevista en el canal CBN, en la que