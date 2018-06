Trump quiere que 'su' pueblo le ponga atención como a Kim Jong-un

"Él (Kim) habla y su gente le presta atención. Quiero que mi gente haga lo mismo"



"Hay algunos temas sobre los cuales los Presidentes no deberían bromear públicamente para no poner nerviosos a sus aliados o envalentonar a sus adversarios".

Kim Jong-un ha sido señalado por sus múltiples violaciones a los derechos humanos en Norcorea, uso de campos de prisioneros políticos y el uso generalizado de la hambruna como una herramienta para la lealtad.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de ser escuchado "con la misma atención" con la que el líder de Norcorea, Kim Jong-un, con su sociedad., aseguró Trump a la cadena de noticias Fox News, aunque no especificó si se refería a la gente de su país o su equipo de trabajo.Horas después, Trump aseguró que el comentario fue realizado como una broma.Sin embargo, los elogios que Trump realizó durante su entrevista en Fox, sumados a los mencionados desde su cumbre en Singapur a principios de la semana han causado molestia en EU.Usuarios en redes sociales mostraron su molestia, así como ex colaboradores de la Administración Obama.David Litt, un redactor de discursos del ex Presidente Barack Obama,