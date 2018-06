¿Lo estás haciendo mal? Leer en dispositivo trae un grave problema

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dedicarcontenidos a través de, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Síntomas como la, además,, debido a que "los ojos tienden a adaptarse a un ambiente de iluminación más bajo", explica Beatriz Antona, optometrista e investigadora principal del estudio. La razón es que estos órganos, añade.El sistema visual es capaz de adaptar su sensibilidad a bajos niveles de iluminación, alcanzando el nivel más alto transcurridos los primeros 20 minutos, según Antona. Cuando se lee a oscuras en una pantalla,, comenta la investigadora:Entre ellos se encuentra la dificultad de enfoque, la fatiga visual, la incomodidad ocular, la sensibilidad a la luz o el dolor de cabeza. Este último, según el estudio, es el único síntoma que no crece significativamente en el formato digital. Sin embargo, tras una lectura prolongada en la oscuridad,, recalca la optometrista.Los síntomas de personas con problemas de visión tienden a ser más intensos, especialmente, cuando no se compensan con métodos como las gafas o las lentillas. Esta sensibilidad crece aún más cuando el usuario lee concentrado,, asegura Antona. El estilo de lectura también condiciona la salud visual. Leerlos textos, desplazando paulatinamente la pantalla, es menos agresivo que terminar una página entera y, entonces, pasar a la siguiente, porque, en este caso,, según la responsable del estudio.Un problema adicional es que los usuarios suelen tener la regulación de luz de la pantalla en “modo automático”, según la investigación. Beatriz Antona aconseja reducir manualmente la intensidad de la luz,. Seleccionar la opción “modo lectura”, que incorporan algunos móviles y ordenadores, puede ayudar a reducir los reflejos que afectan a la comodidad visual. Lo más saludable para los órganos de la vista es, no obstante, leer en soporte de papel. De hecho, la investigación de la UCM destaca que, bajo las mismas condiciones de iluminación, distancia respecto al texto, tamaño de letra y ángulo de inclinación, entre otros factores,Esta afirmación no pretende limitar la lectura en dispositivos tecnológicos, recalca Beatriz Antona. La investigadora asegura estar a favor del uso de estos aparatos,. Entre ellas, destaca sobre todo la correcta iluminación ambiental y un brillo de pantalla no demasiado alto, así como. Con estas condiciones y con una buena salud visual, la investigadora afirma que el sistema visual podrá responder mucho mejor a las demandas tecnológicas