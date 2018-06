“El gendarme y el voto”

Instintivamente voltee a ver a la patrulla de tránsito y ¡Sí!, destacaba el letrero “Policía Vial”. Todo empezó con una broma, ambos estábamos en la tiendita de esquina comprando una botella de agua: El agente, con su uniforme color verde limón se veía chistoso. – Con ese uniforme lo encuentra la Señora aunque quiera esconderse . Él se rio y dijo – Con este uniforme y el letrero de “policías” nos convirtieron en tiro al blanco, , vea lo que le pasó a los compañeros en Salamanca, los asesinaron a sangre fría, no de gratis cancelaron los retenes.En lo que el agente hacía el comentario, me percaté que no traía armas.– ¿Y Ud. no se ha topado con malandros? . –Varias veces en los retenes, pero son cínicos, nos muestran la pistola fajada en la cintura y dicen: -¿Algún problema, agente? La única respuesta es: -Ninguno, pase Ud., y se van riendo. –¿No los reportan.? -¿A quién y para qué? . Si lo reporto y lo agarran, sus cómplices van contra mí o contra mi familia y al delincuente lo sueltan pronto, si no los agarran y se da cuenta de mi reporte, igual. Los agentes estamos indefensos, y cuando matan a alguno, la pinche “ayuda” no da para que la familia se mantenga y los hijos huérfanos vayan a la escuela el tiempo que necesiten. Mejor no meterse. Además, como le dije, nosotros somos de “tránsito y transporte”, no somos policías… Dicho esto, le di la mano y me despedí respetuosamente haciéndome la pregunta; ¿que nuestras autoridades no entienden el riesgo de ponerle el título de “policía” a un hombre desarmado con instrucciones de detener a vehículos sospechosos?, imaginé la respuesta: ¡Estamos en tiempos electorales y esa es la prioridad!, el asunto de los agentes de tránsito que lo atienda el que sigue...Cambiando de tema, platicando con mi cachorro respecto a la jornada electoral, salió el tema de las preferencias electorales: - Yo voy a votar por López Obrador, me dijo, ¿y tú?– Yo no voy a votar por el Peje , su alianza con el partido Encuentro Social (PES), para mí es inaceptable, un partido confesional es todo lo contrario a lo que me gustaría para México.- Yo parto de otro análisis , al margen de propuestas y promesas, muchas de ellas explícitamente mentirosas, el rumbo que lleva México está del carajo. Los que no estamos metidos en nuestras casas con miedo, estamos buscando los cuerpos de familiares desaparecidos o viendo cómo conseguir lo básico para sobrevivir con dignidad, mientras el dispendio gubernamental y la obvia, cínica y ofensiva corrupción están acabando con México. Ello obliga, desde mi punto de vista, a que los ciudadanos mandemos un mensaje claro y contundente de que el mal gobernante será castigado al no darle votos.- ¿Ya analizaste las propuestas de Andrés Manuel? .- Hoy nos están robando nuestros políticos y gobernantes, tenemos 50 millones de pobres y los gringos no tienen puesta la pata en el pescuezo, mientras la República se cae en pedazos y sus instituciones son prostituidas a la vista de todos; no sé cómo nos pueda ir con el Peje, lo que si se es que además del mensaje de rechazo a los malos gobernantes ¡Urge un cambio!; el riesgo no es como nos pueda ir con AMLO, el riesgo es seguir por donde vamos, entregando la patria a intereses extranjeros, aumentando los índices de pobreza y permitiendo la delincuencia ante la falta de calidad moral de quienes nos gobiernan. Ahí tienes a Meade, se anuncia por su experiencia y yo digo, si fue 5 veces secretario y el país está tan jodido, es que ese Señor sirve para un carajo, esa es su experiencia.- ¿Y votar por Ricardo Anaya?- ¡Ay papá!, creí que estábamos hablando en serio… Mejor dejemos aquí el tema electoral y vamos a ver el mundial… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.

