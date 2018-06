Futbol Vs. Política

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

México actualmente está viviendo dos momentos que son cruciales para la vida diaria: El esperado Futbol mundial, que sólo se da cada cuatro años y que en esta ocasión le correspondió a Rusia ser el anfitrión de dicho evento y por otro lado la cuestión política que nos preocupa a muchos de los mexicanos que así lo expresamos. Desgraciadamente son más las personas que se interesan por este deporte, que las interesadas en los problemas cruciales para nuestro país, como son el problema económico, que actualmente nos aqueja y que vemos como se deteriora día a día nuestra moneda frente al dólar y las principales monedas del mundo y el problema social entre otros, todos ellos contenidos en forma importante en la cuestión política. Especulamos mucho con el resultado que tendrá el equipo mexicano, frente al conjunto alemán, actualmente campeón del mundo hace cuatro años, e inclusive se llega a pensar, que con un poco de suerte y en un momento de inspiración, les podemos ganar, cosa que en lo personal considero poco probable y cuando algunos de los lectores lean el presente artículo, ya se sabrá el resultado de dicho partido, pues cuando escribo este artículo no se ha llevado a cabo el encuentro mencionado. Tendemos los Mexicanos a crear una ilusión que se aleja de la realidad, porque estamos canalizando la gran frustración que hemos tenido en el desempeño en general de nuestro país y sobre todo en que ya no les creemos a los políticos que dirigen al mismo, entre otras cosas por la gran cantidad de dinero que se entrega a los diferentes partidos políticos y que para el presente año asciende aproximadamente a 12 mil millones de pesos, que es un gran cantidad de dinero y por los fraudes que han realizado algunos gobernadores del PRI, y que ahora se encuentran presos, debido a que ahora hay en dichas entidades, gobiernos emanados del PAN. Todo lo anterior amparados en la gran impunidad que existe en nuestro país, porque se les permitió robar amparados por el gobierno federal. Ni siquiera podemos imaginar la magnitud de esas cifras, tanto las que reciben los partidos políticos como las cantidades defraudadas del erario público. Me llamó mucho la atención el artículo publicado por el reporte índigo, que habla a ese respecto, sobre todo en aspectos futbolísticos. Dice en pocas palabras, que demandamos más de un partido de futbol, qué de los propios aspectos políticos, porque el juego del futbol, es finalmente un negocio y una herramienta de manipulación y más en estos momentos coincidentes, que en nuestro país tenemos mundial de futbol y elecciones presidenciales. Que el futbol no es malo cuando sólo se ve como un medio de convivencia y como un deporte como tal. Malo cuando nos vende un modelo de vida al que, de una forma u otra, aspiramos todos, que aleja de sus empleos a quienes viven de eso, o a los niños y que dicho deporte, puede acabar según pensamos, con todos los problemas. Dejamos de ser simples espectadores y nos volvemos protagonistas de nuestra propia vida, nos dice Bird. Se especula mucho, si llegaremos al quinto partido, ya que el pasado, está plagado de errores, que le impiden avanzar en la memoria colectiva de los aficionados, pues todo queda siempre en el “ya casi” o “por poquito” o “ya merito” Lo grave del aspecto político, es que no se están definiendo las posibilidades reales, pues tanto el PRI como el PAN, como Morena y cualquier partido político, según Era Shabot del periódico El Fiinanciero, buscaban originalmente, ganar las elecciones, sin establecer acuerdos más allá de las alianzas existentes lo que se ha modificado mucho. Anaya menciona que ahora hay un acuerdo entre el PRI y Morena lo que no ha podido demostrarse. Está por un lado Lopez Obrador, que encabeza todas las encuestas y por otro lado la mayoría de los mexicanos, que no queremos que quede al frente de nuestro país y sin embargo no podemos ponernos de acuerdo esa mayoría aplastante, por las diferencias que existen principalmente entre e PRI y el PAN, que se han mandado una serie de amenazas y de insultos, que a la postre, resulta imposible la alianza y prevalecerán las diferencias que ahora se han aprovechado por el mencionado candidato. Lo que nos deja únicamente la esperanza de que exista el voto útil por el segundo lugar y que las encuestas se vean rebasadas por los indecisos y por el propio voto útil que a la mera hora votarán por un partido que no es Morena. Lo ideal sería, puesto que la mayoría así lo queremos, qué se hicieran a un lado los intereses particulares en función de lo que lo que realmente conviene a nuestro país, cosa que no sucede. Ahora estamos divididos entre el Futbol y la política y nadie nos lo puede quitar de encima.