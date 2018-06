Hay quienes no levantan la voz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Por qué no lo firmaron?En un hecho sin precedentes empresarios y miembros de colegios de profesionistas del Corredor Industrial firmaron un desplegado para exigir mayor seguridad en el Estado ante el aumento de la violencia.Gran parte de los principales órganos empresariales y de profesionistas alzaron la voz en conjunto y señalaron la “incapacidad” de las autoridades locales estatales y federales por inhibir los índices delictivos.A punto de terminar el primer semestre del año y que los electores vayan a la urnas en dos semanas, en Guanajuato se vive la peor crisis de inseguridad de la época moderna y la paciencia de los firmantes parece que se empieza a agotar. Tan solo en el centro-sur del Estado se ha superado los mil asesinatos en lo que va del año, no obstante hay delitos de fuero común que le siguen pegando a toda la sociedad.Uno de ellos es el aumento de robo a negocios justo en los municipios donde los empresarios firmaron el desplegado que se publicó en medios impresos aunque no todos hicieron eco del mismo. Tan solo Celaya e Irapuato se ubican entre los 20 municipios con más denuncias de robos a negocios en todo el país.Ante estos hechos empresarios y profesionistas afirmaron que es notoria la falta de inteligencia y coordinación de los tres niveles de gobierno desestimando los constantes deslindes de las autoridades.A pesar de que la mayoría de los líderes empresariales firmaron, como en Celaya la Coparmex Celaya encabezada por Juan Yúdico, el CECC (Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya A.C.) liderado por Juan Carlos Usabiaga y la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, otros prefirieron no meterse en este asunto.Tal es el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) liderado por Pedro Vázquez o la Asociación del Empresariado Celayense, encabezado por el ex alcalde Ismael Pérez Ordaz, quienes no quisieron firmar el desplegado y todos creen que es por su cercanía con el Gobierno Municipal y Estatal, es más hasta parte han sido de los gobiernos en los que más se ha deteriorado la seguridad pública.En Irapuato también algunos prefirieron no meterse en problemas y no sumarse a esta iniciativa. Entre ellos, se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), quienes aunque se han manifestado preocupados por la inseguridad, siempre se han mantenido al margen de las críticas al Gobierno, aún cuando han recibido a los candidatos a la Alcaldía y les han pedido atender desde lo reducción de tiempos burocráticos hasta este tema de la seguridad, pero en corto.Otros que de abstuvieron fueron los integrantes de Canaco, que al inicio de la Administración se mostraron críticos pero con el tiempo se volvieron silenciosos, sobre todo porque según fuentes dentro de la Cámara, Ricardo Ortiz y gente del Municipio les marca cada vez que hacen algún comentario en contra de la Administración. Lo más extraño fue no ver la firma de la AC de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, quienes bajo la presidencia de Gerardo Padilla Fuerte fueron duro y a la cabeza en el tema, pero ahora con la dirigencia del empresario Roberto Marrufo Sada se han vuelto más bien tibios en las exigencias.Total que pese a la indudable crisis de seguridad que vive el Estado, hay todavía empresarios que prefieren no alzar la voz y la duda es ¿por qué?, ¿temen perder privilegios de los gobiernos locales y estatales? ¿no creen que el problema sea para tanto? Lo más lamentable es la ausencia de respuesta de los alcaldes aludidos y del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dicen que buscará a los empresarios para darles cuentas en privado, ¿qué les va explicar que los demás ciudadanos no merezcan escuchar?Hasta el finalA poco más de 15 días de que sean las elecciones, los candidatos andan mordiéndose las uñas en Irapuato.Y es que así como a nivel nacional, las sorpresas se pueden esperar, porque aunque las encuestas revelan una cosa, la verdad es que los candidatos no la tienen segura, en este proceso electoral, más que nunca.Y es que dicen los que saben que en Irapuato las cosas se están poniendo extrañas, pues aunque Ricardo Ortiz, candidato del PAN a la alcaldía por tercera ocasión, asegura en las entrevistas que ya ganó, al dos por uno, parece ser que los que no están tan seguros son sus regidores, peligrando las regidurías sexta y séptima.Y es que también se habla de que serán 3 las regidurías que se llevará la Coalición Juntos Haremos Historia y que incluso el candidato independiente, Ricardo Castro Torres, podría alcanzar a colocar un regidor en el Ayuntamiento. Habrá que ver qué es lo que decidirán los irapuatenses.¿Por qué ahora?Hablando de decisiones de última hora, qué podemos decir del programa llamado “Celaya Seguro, Haz lo Correcto”, emprendido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Juan José González, mando policiaco, más político que operativo, en plena campaña electoral e intensificado en la recta final de dicho periodo. Todo esto es muy raro. Los viernes inician en un punto, y para el domingo hay resultados estadísticos inmediatos.De lo que no informan son de programas como Empresa Segura, o Seguridad a Bordo, donde se supone que se apoya a usuarios de bancos, además de vigilancia en transporte público. Hoy no se sabe si dichos programas funcionaron o de plano son un fracaso más de la Administración. O en el peor de los casos, otra simulación para calmar las aguas mientras el escándalo ocurría en ciertos sectores. Quizá eso hoy sea lo de menos, pues lo espectacular que resulta exhibir armas largas, vehículos del Ejercito y uniformes de seguridad sea para ellos una forma que consideren les servirá a pocos meses de irse.Con las Fuerzas Armadas buscan legitimar sus decisiones pero el peso que sobre ellos cae como la permanencia o protección de un Director de Policía acusado de acoso sexual y laboral, y ahora acusado también de abuso de autoridad por ciudadanos de Arboledas, parece mucho más de escándalo.Del chongoQuienes andan del chongo en redes sociales son los candidatos al Distrito XI, Eric Bolivar del PVEM, quien buscaba contender por la vía independiente, David Muñoz Torres, candidato del PRI, y Lorena Alfaro García, por el PAN.El primero, Bolívar Alonzo, sube constantemente fotografías con ciudadanos, quienes 'se cambian' la playera del PAN y se ponen la del Verde, mientras que Lorena Alfaro entró en una discusión con Muñoz Torres por la Clínica del IMSS nivel 3 que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto prometió y no cumplió.La panista acusaba al Gobierno priísta de esta falla, pero Muñoz Torres atajó señalando que él no defendía a Peña Nieto pero que hizo su labor en el Ayuntamiento, como regidor, y que ya está listo un proyecto para comprar un predio y decirle a la Federación que le entre, cuestionándola sobre por qué no le exigió cumplir este compromiso al Presidente de la República en su tiempo como diputada federal, igual que a Ricardo Anaya, quien el jueves 14 de junio visitó Irapuato, haciendo también el compromiso de traer una Clínica del IMSS.Andrés y DiegoDiego Sinhue Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador tal vez pronto deban verse las caras.Eso es lo que dicen hasta hoy todas las mediciones nacionales y locales, pero están en campaña y ninguno de los dos quiere siquiera imaginarlo, el 2 de julio, luego de serenarse, será hora de gobernar.Hasta hoy Diego y AMLO sólo intercambian acusaciones, priva la desconfianza, el encono.En sus mitines en plazas de Guanajuato Andrés Manuel repitió: “Les pido por favor nos den su apoyo por parejo, que no haya voto cruzado, yo quiero que Ricardo nos apoye aquí, hacer pareja, para que no tengamos problemas, me generaría mucha incomodidad venir con otra persona que no sea Ricardo. Además vendría yo inquieto, tendría yo que cuidar la cartera, porque son muy ratas estos”.Entre lo dicho por Diego Sinhue sobre AMLO está lo siguiente: “Si gana Anaya el tren interurbano será una realidad, si gana Andrés lo veo muy complicado, porque no le entiende el señor, cuando quieres hacer seis refinarías y en Guanajuato pensamos en sistemas eléctricos y yo veo muy complicado que alguien que no entiende cómo se comporta el mundo actual pueda apostarle a estos proyectos”.Además el factor Ricardo Sheffield en la contienda polariza más la relación PAN-Morena. En los tres debates a la gubernatura se consolidó como el opositor real y tiene amarrado un segundo sitio.De no ganar, pero sumar buena cantidad de votos, Ricardo se convertirá en un interlocutor directo si Andrés es Presidente, y muy seguramente con alguna posición importante en el Gobierno Federal.Hay quienes ya ponen al leonés en la Dirección General del Infonavit, es por ahora sólo radiopasillo.Ante este escenario Diego alista el bloque Centro-Occidente, nueve estados: Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, con el liderazgo desde Guanajuato, que se sumen a un ejercicio de planeación regional, pero también de poder político.“Eso no está en mi escenario (hablar con AMLO) porque va a ganar Ricardo Anaya, suponiendo sin conceder que Andrés Manuel fuera Presidente, o el Bronco o Pepe Meade, yo seré un Gobernador institucional que lo primero que haría es agotar el diálogo y las relaciones políticas para construir, y en Guanajuato el Presidente que sea tendría un aliado”, comentó Diego a am Facebook esta semana.Sea quien sea el Presidente de México esa alianza es estratégica para empezar a planear con visión proyectos de infraestructura, economía, seguridad pública, medio ambiente, salud. Pero no sólo es eso, frente AMLO se convierten en un bloque político opositor para lo que se presente. Ninguno de esos estados es gobernado por Morena y en los dos con elección (Guanajuato y Jalisco) no tienen ventaja.“Que este ejercicio de planeación sirva para hacer un bloque con una visión del País, y, en el caso que Andrés Manuel buscara un modelo que no nos convence, podría ser un buen bloque opositor que sea un contrapeso real que le diga al Presidente 'no estamos de acuerdo, aquí creemos en el comercio exterior, en la apertura comercial, en la reforma fiscal que apoye productividad, no que lo inhiba'”, dice Diego.Y ante cualquier intento de reforma constitucional que no les parezca, los estados en los que no tiene Morena una mayoría legislativa serán el dique para que los congresos locales no las aprueben.Lo que sí ya dijo Diego es que no va a depender de la Federación para resolver la crisis de seguridad.En la estrategia de Seguridad Pública, en desarrollo social, economía, medio ambiente, infraestructura, en todo, les guste o no, el Presidente de la República y el Gobernador, Andrés Manuel y Diego Sinhue (si las tendencias se confirman), se tendrán que poner de acuerdo durante seis años. De no ser así todas las buenas intenciones que cada uno pueda tener por su lado servirán de muy poco. Sería una pena...