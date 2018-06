Más seguridad piden empresarios y profesionistas

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por fin, se manifestaron enérgicamente los empresarios y profesionistas del corredor industrial: Irapuato, Salamanca y Celaya, para pedir más seguridad. En un desplegado publicado en varios medios de comunicación, demandan de las autoridades estatales y municipales de estas ciudades, que asuman su responsabilidad y le den más seguridad al pueblo.Expresan, los órganos colegiados de estas ciudades, que “Nosotros sus mandantes, Ciudadanos de Irapuato, Celaya y Salamanca, les exigimos a ustedes nuestros mandatarios, el cumplimiento cabal de su primer deber, el de tener un Guanajuato seguro”. Es verdad. Toda la oración expresada, anteriormente, tiene absoluta razón. La inseguridad que prevalece en Guanajuato se asemeja a una guerra civil. Parece la guerra cristera, posiblemente con igual o mayor número de muertos que ésta, pero con la agravante que estamos en una guerra…sin guerra. Una guerra civil disfrazada de aparente calma.En este desplegado titulado “Alto a la Inseguridad” reclaman a las “autoridades municipales y estatales, acciones inmediatas y eficaces para poner un ALTO A LA GRAVE INSEGURIDAD que se vive en la entidad”. Y expresan certeramente: “Con tristeza vemos la incapacidad del gobierno estatal, de los gobiernos municipales de Irapuato, Celaya y Salamanca, para solucionar este grave problema de inseguridad que aqueja nuestra entidad desde hace varios años y que en los últimos meses (efectivamente) ha cobrado un alto número de víctimas, entre otras, de servidores públicos de cuerpos policiacos y de ciudadanos inocentes (es una gran verdad). Hoy vemos que no han cumplido son su responsabilidad, mientras que el ciudadano no ha dejado de cumplir la suya”. Todas y cada una de las palabras expresan certeramente lo que está pasando no solamente en Celaya, Irapuato y Salamanca, si no en los dos Apaseos, Salvatierra y otras ciudades y poblados de Guanajuato, incluyendo, naturalmente, a León.Además, en este desplegado expresan, los órganos colegiados de empresarios y profesionistas de las ciudades anteriormente citadas, que: “Es notoria la falta de inteligencia y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, ya sea para prevenir el delito, para procurar justicia y (por ende) los pobres resultados en la impartición de justicia, que se traduce en impunidad”. También expresan una gran verdad: “Es insólito, el deslinde de la autoridad cuando dice que no le competen asuntos de seguridad, cuando los ciudadanos de Celaya, Irapuato y Salamanca gritan auxilio y apoyo inmediato”. Sí, esto lo dijo el gobernador Márquez y lo repitieron, como corifeos, los alcaldes de las citadas ciudades. No se vale que evadan su responsabilidad. Yo lo cité en varios de mis artículos pasados. Si ven que no pueden realizar acciones que conlleven seguridad al estado y las ciudades donde hay violencia, entonces que renuncien y que dejen el lugar a personas más capaces y comprometidas que sí tomen en serio el compromiso de otorgar más seguridad a la ciudadanía.Lo que está pasando en Guanajuato ya es insostenible. Es verdad lo que dicen los empresarios y profesionistas: “En el escenario que vivimos, Guanajuato aparece, como nunca antes, en los primeros lugares de los índices delictivos a nivel nacional, es claro el fracaso de las estrategias implementadas, pues ni el programa Escudo, ni la instalación del Cuartel de la Policía Militar, ni las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han dado resultados. Somos la entidad Federativa con más homicidios del país, en época reciente”.A las autoridades les compete responder con hechos a este legítimo reclamo ciudadano. No con palabras demagógicas, ni mucho menos con excusas o evasiones. Y a los candidatos a puestos de elección popular, que lo piensen bien si de verdad piensan cumplir con la grave responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos. Los que ganen se van a ganar la rifa del tigre. No es una tarea sencilla brindar seguridad, sobre todo cuando no se tiene capacidad ni compromiso moral con una sociedad agraviada con la inseguridad. Los mandantes demandamos mayor seguridad y si los mandatarios no la dan, entonces que renuncien, que se vayan y dejen el cargo a otros que si tengan capacidad y compromiso en atender y satisfacer las demandas ciudadanas.POSDATA UNO.- Hoy domingo juega la selección mexicana con la de Alemania y hay muchos fanáticos y no tan fanáticos que creen, ingenuamente, que México puede ganarle o por lo menos empatarle. Es muy difícil que suceda esto, porque nuestro país no está al nivel futbolístico de aquella y adicionalmente, tenemos un entrenador colombiano que no tiene un equipo base y se pone a hacer experimentos y cambios absurdos e ilógicos en partidos clave. Lo mejor es no desproporcionar las cosas. Es un simple juego en donde no va de por medio el “honor” ni el prestigio de México. Si pierde, que es lo más probable, (ojalá y me equivoque) no debe haber drama. Hay cosas mucho más importantes que un partido de fútbol, como es cobrar Conciencia Ciudadana que consiste en cumplir con nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos, a las autoridades, como el de mayor seguridad.POSDATA DOS.- FELICIDADES A TODOS LOS PAPÁS EN ESTE DÍA DEL PADRE. NOSOTROS COMO PADRES TAMBIÉN TENEMOS MERECIMIENTOS Y ESTO LO DIGO SIN FALSAS MODESTIAS. LES DESEO LO MEJOR DE LO MEJOR A TODOS LOS PAPÁS EN ESTE DÍA Y SIEMPRE.Comentarios y opiniones a los correos:Twiter:@gonzalezmelecio