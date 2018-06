Acribillan a chofer y causan aparatoso accidente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de transporte de personalcuando circulaba sobre laApaseo el Alto-Querétaro. No está identificado.Tras el ataque, el camión quedó invadiendo ambos carriles del camino, por lo que un automovilista que transitaba detrás no alcanzó a detenerse y se impactó por alcance,Los hechos ocurrieroncuando a Central de Emergencias 911, reportaron una persona sin vida por impactos de arma de fuego sobre la carretera con dirección a Querétaro, a la altura del kilómetro 24.Mientras que impactado en la parte trasera del camión se localizó un carro de la marca Volkswagen, tipo Jetta, de color gris, con placas de circulación del estado de Querétaro.En este vehículo circulaban tres personas, sin embargo,, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente llevada a una clínica en Apaseo el Alto.Tras herirlo, los responsables se fugan, mientras que el conductor perdió el control del vehículo y quedó atravesado en los carriles. Fue en ese momento que también transitaba el vehículo Jetta, que al tener muy cerca el camión, ya no pudo detenerse y se estampó.El vehículo de transporte de personal presentó al menos tres orificios de disparos en el costado izquierdo del vidrio del chofer y uno más en el parabrisas. A simple vista el afectado presentó sóloPersonal de Servicios Periciales procesaron la escena del crimen y posteriormente levantaron el cuerpo para trasladarlo para la autopsia de ley, donde se establecerá las heridas que presentó y la causa de muerte.