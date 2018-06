¡Sí se puede! Hoy es el debut de México en el Mundial ante Alemania

2018-06-17 06:00:00 | AP | Regina Yépez

¿Será Rusia 2018 el escenario en el que México finalmente alcanzará los cuartos de final de una Copa del Mundo?

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.



La primera prueba para medir el potencial del Tri se dará hoy contra ni más ni menos que Alemania, el último campeón. La historia en competiciones oficiales entre los dos seleccionados, a partir del Mundial de Argentina 1978, refleja un abrumador dominio alemán: cinco victorias en igual número de partidos.

Lo que ocurra al abrir la actividad del Grupo F en el estadio Luzhniki de Moscú podría marcar el rumbo de la expedición mexicana.

“Al final es futbol, se les respeta porque son los campeones del mundo pero nadie es invencible en una Copa del Mundo”, dijo el defensor mexicano Carlos Salcedo, quien se coronó este año en la Copa de Alemania con el Eintracht Fráncfort. “Nos visualizamos haciendo un gran partido y sacando un buen resultado que es el triunfo porque este equipo está para grandes cosas”.

Renovada, Alemania intenta refrendar el título, algo que ninguna selección ha conseguido desde que Brasil se proclamó campeón sucesivamente en Suecia 1958 y Chile 1962.

A pesar de las ausencias de jugadores clave en la consagración en Brasil 2014, como Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger y Miroslav Klose, los alemanes están entre los candidatos al título.

Toni Kroos, Sami Khedira, Mats Hummels y Thomas Müller ahora cargan con la responsabilidad de un equipo que arrasó en las eliminatorias al ganar sus 10 partidos con 43 goles anotados, algo nunca visto.

“El equipo está listo pero es más difícil ganar un segundo Mundial, el equipo ha evolucionado pero sigue siendo difícil, pero sí puedo decir que tenemos las ganas y la ambición como las teníamos hace cuatro años”, manifestó el entrenador Joachim Löw. “Lo importante es ir partido a partido y no pensar en lo que va a pasar en dos semanas, hay que pensar en México, pero sí con la ambición de repetir”.

Pero en los últimos meses, los dirigidos por Löw han dejado una estela de dudas. Primero vieron roto un invicto de 22 partidos al perder con Brasil en marzo y luego cayeron con Austria. No fue hasta la semana pasada cuando ganaron por primera vez, por 2-1 a Arabia Saudita.

De repente, México puede pescar en río revuelto y vencer a Alemania por primera vez.

Sin confiarse: Al igual que los alemanes, México no tuvo un gran cierre de preparación y solamente ganó uno de sus últimos cuatro partidos, una anémica victoria de 1-0 sobre Escocia en el estadio Azteca. Además igualó 0-0 con Gales y cayó 1-0 ante Croacia y 2-0 ante Dinamarca.

Completos: México recuperó a todos sus jugadores lesionados (Héctor Moreno, Andrés Guardado, Hirving Lozano y Javier Hernández) con excepción de Diego Reyes, quien fue sustituido por Érick Gutiérrez, capitán de Pachuca.