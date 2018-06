“Es una mentira que mi hijo le haya dicho maricón, eso no es cierto...Sí me molestó que el personaje en Luis Miguel, un chamaco, le dice Maricón y le pega, ¡mentira! ellos se llevaban re bien, (se juntaban) Palazuelos (Roberto), los hijitos de Andrés García y mi hijo y Julieta mi hija, fueron amiguitos desde chiquitos. Hace un año mi hijo llevó a Ximena mi nieta, al Auditorio y (Luis Miguel) lo localizó y lo saludó y le dedicó el show a mi nieta, es una persona linda, todos somos la consecuencia de una formación X y Luis Miguel, con lo que vivió pudo haber sido más retorcito y para mí es una persona hermosa”, dijo.



“Efectivamente nos dimos cuenta del comportamiento del papá de este chamaco, algo muy desagradable, vimos cosas que a mí no me corresponde decirlas, pero eran terribles. Pobrecito niño, levantarlo a las 4 de la mañana para que le cante 'El Flamenco' al (Negro) Durazo; yo adoro a Luis Miguel y todo lo que haga con su voz, va a ser lindo, hermoso, y como persona es un buen chamaco, por lo menos conmigo corre y me saluda con beso, porque los conozco desde chiquito, yo me los llevaba a jugar”.



quien aparece en la serie de Luis Miguel insultando y golpeando al cantante cuando estos eran más jóvenes.En entrevista, el primer actor desmintió que alguna vez lo haya cacheteado y gritado: “Maricón”.Sobre el comportamiento del padre de Luis Miguel, Luisito Rey, (uno de los personajes más odiados en la serie), Héctor Suárez confirmó los abusos.La pregunta sobre si prepara su próxima serie vino en automático para Héctor, quien respondió que analiza la propuesta.“¿Les gustaría ver mi serie?, ya me la propusieron y no sé, que hueva ¿no?, yo siento que no es tan importante mi vida para verla...Me la propuso Amazon, mas bien unos productores que se iban a asociar con ellos y estamos en eso. Todos están haciendo su vida, y la mía necesitaría 100 capítulos, pero me daban 13 capítulos, igual si está bien escrita podría funcionar”, finalizó.