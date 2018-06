Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gracias a lo que se ha podido ver en “Luis Miguel: La Serie”, domingo a domingo en Netflix, la opinión pública no baja a Luisito Rey de "padre desnaturalizado", pues ha sido retratado como abusivo, aprovechado y casi casi maldito.Y aunque no es un ejemplo de lo que es ser un buen papá, la tendencia de Luisito Rey lo coloca como una figura que está en boca de todos, por lo que en este día, recordamos que no ha sido el único progenitor que le ha hecho ver su suerte a alguna figura pública, han existido papás más exigentes.Aquí algunos ejemplos:Michael JacksonMucha de la tristeza interna que vivía el "Rey del Pop" se debía a su relación con su padre, Joe, a quien acusó de explotarlo laboralmente y de abusar de él emocional y físicamente. En diversas biografías se ha constatado que el patriarca de los Jackson adoptó a Michael como su favorito, tanto para alabarlo por su talento como para humillarlo por sus debilidades, amén de considerarlo su mina de oro.Christina AguileraAntes de ser famosa, y desde pequeña hasta los seis años, la cantante y su mamá sufrieron el abuso de su padre, con quien apenas hace unos años atrás se reconciliaron. Ambas buscaron ayuda con grupos de rescate de mujeres maltratadas y terminaron viviendo con la abuela materna de Christina, hasta que ella ingresó al Club de Disney, en donde empezaría su camino a la fama.Macaulay CulkinLa estrella de “Mi Pequeño Angelito” hizo fortuna con la franquicia, y su padre, Kit, fue acusado por él mismo, de haber despilfarrado los millones de dólares que ganó. A los 16 años, no tuvo más remedio que llevar a sus padres a la corte para solicitar que el juez le diera una "separación de bienes" de ellos y, en especial, una orden de restricción contra su padre, lo cual le fue concedido.Drew BarrymorePopular desde pequeña, cuando apareció en “E.T. El Extraterrestre”, la actriz se ha abierto en varias ocasiones respecto a los problemas que tuvo con su padre, el también actor John Barrymore. El astro hollywoodense la golpeaba y la maltrataba emocionalmente, además, desde que ella tuvo 10 años, tuvo acceso a drogas y alcohol gracias a su padre, lo cual la envió a rehabilitación en varias ocasiones.EminemConocido por sus agresivas canciones de rap y hip hop, el ganador del Grammy sufrió por mucho tiempo, incluso en sus primeros años de fama, del abuso de su mamá y de su padrastro. En su canción "Cleanin' Out My Closet" recapitula el momento en el que "Debbie" Nelson, su madre, le dice que "desearía verlo muerto". Marshal Mathers III, su nombre verdadero, también confesó que fue abusado sexualmente por su padrastro. Su padre biológico lo abandonó cuando apenas era un bebé.