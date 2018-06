José José: El príncipe de la canción.

Si la fiebre Luis Miguel no es lo tuyo, Netflix y Amazon tienen más opciones por ver este fin de semana.Prepara el cafecito, la cobija o alguna golosina para al sonido de la lluvia, quedarte en casa y disfrutar estas recomendaciones:Si de plano lo que te gustan son las historias de los famosos, puedes descubrir aJosé José, un artista atormentado que vive entre el amor, y los demonios de su pasado. Descubre su camino a la fama, mientras vive tórridos amores que marcan para siempre su vida. 60 capítulos, 1 temporada.El misterio nunca pasará de moda, y si la ciencia de la deducción es lo tuyo no puedes perderte la joya deProtagonizada por Benedict Cumberbatch (o Dr. Strange para los amantes del Cómic), y Martin Freeman (Bilbo Bolsón en el Hobbit), es una versión actual desarrollada por la BBC de las historias del detective Sir Arthur Conan Doyle. El Dr. John Watson es un veterano de la guerra de Afganistán y conoce al brillante Holmes cuando coinciden en busca de un departamento. Quedarás atrapado de principio a fin por el sarcasmo y audacia de ambos compañeros.Si en su momento dudaste por conocer la vida dees momento de darle una oportunidad.es una buena opción. La historia es exclusiva para mayores de edad, y se ubica a mediados de la década de los cincuenta, cuando el equipo liderado por Hefner logra una revolución no sólo editorial, sino moral en Estados Unidos.Siempre es válido conmoverse al punto de las lágrimas, con “This is Us” provocará que tu corazón vibre con la historia de tres trillizos y sus luchas, además de las historias de los padres que los criaron.