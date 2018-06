Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Eva Longoria despidió de quien fuera su compañera perruna por más de 15 años.A través de Redes Sociales, la famosa quien está a punto de convertirse en mamá, compartió su tristeza por dormir a Jinxy, su perrita de 96 años perrunos.Entre los mensajes que llamaron al atención y condolencias hacia la famosa, se encuentran:“Así que el día que he estado temiendo ocurrió anoche. Jinxy murió en mis brazos en el veterinario. Tuvo un ataque del que no pudo volver. Tenía 15 años de edad (96 en años de perro) y llenó esos años con mucho amor y risas. Era mi bebé antes que este bebé en mi vientre llegara. Estoy muy triste, pero sé que está fuera de su sufrimiento. Cualquiera que me conociera, conocía a Jinxy. Será extrañada por muchos. Te amo Jinxy”, escribió.Incluso antes de embarazarse, Eva Longoria declaró a Jinxy como su primera hija