Durante operativo se aseguraron motocicletas, vehículos y la detención de 3 hombres

Durante el operativoimplementado en el barrio de Marfil, se aseguraron 6 motocicletas y 3 vehículos, por no acreditar la propiedad los conductores, y se arrestóaron a tres jóvenes, por no acatar las indicaciones a los oficiales.Las motocicletas son 5 marca Italika y una marca Vento, las cuales no contaban con placas de circulación, ni los conductores contaban con su licencia de conducir, ni tarjeta de circulación.Por este motivo los potros de acero quedaron a resguardo de las autoridades y posteriormente fueron llevadas a una pensión.Por otro lado, los vehículos retenidos son dos de la marca Volkswagen, ambos en color gris, y una auto marca Datsun, color azul, modelo 1973, las unidades no tenían tablillas de circulación, ni tarjeta de circulación, a la vez que los conductores no contaban con licencia de conducir.Los tres jóvenes arrestados son Mario, de 20 años de edad, con domicilio en callejón de Cruz Verde, Edson, de 20 años de edad, del barrio Gavilanes, y un menor de edad, quienes al no obedecer las indicaciones de los policías fueron detenidos.