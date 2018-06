Messi perdona a Islandia

Argentina de Lionel Messi (quien falló un tiro desde los once pasos) no pudo con Islandia y empató 1-1 en su presentación en el Mundial Rusia 2018.Los primeros 45 minutos estuvieron muy movidos, Sergio Agüero puso a los sudamericanos adelante en el marcador.El tanto del empate fue de Alfred Finnbogason. El primer gol de Islandia en la historia de los Mundiales.Al minuto 72, Messi falló desde los once pasos la oportunidad de darle ventaja a su selección.El jugador del Barcelona tuvo los reflectores todo el partido y al final se tendrá que esperar para ver su mejor versión en Rusia.En actividad del mismo grupo, más tarde se enfrentan Croacia ante Nigeria.