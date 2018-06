Perú perdió ante Dinamarca en su regreso al Mundial

2018-06-16 13:32:42 | GERARDO CAMPA

Luego de 36 años de ausencia, Perú volvió a la justa mundialista y en su debut no pudo conseguir puntos al caer 1-0 con Dinamarca.

Yurary Poulsen hizo el primer y único gol del partido al minuto 59 para los daneses.

El seleccionado peruano tuvo opciones muy claras de anotar gol; sin embargo, en ninguna estuvo atinado.

Christian Cueva falló desde los once pasos en lo que pudo ser un gol que diera rumbo distinto al partido, esto durante el primer tiempo.

En la recta final, el equipo sudamericano realizó modificaciones en busca de presentar un mejo planteamiento, pero no hubo resultados.

En el Grupo C, Francia y Dinamarca marchan como líderes con tres unidades; en el fondo, Australia y Perú mantienen su casilla en cero.