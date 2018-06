'Hidalgo no permitirá que se lleven el agua del Valle del Mezquital': Xóchitl Gálvez

La candidata al senado Xóchitl Gálvez Ruiz expuso que no dejará que la Ciudad de México (CDMX) se lleve el agua de Hidalgo, con ese propósito, propondrá una iniciativa de ley para que no exista traspaso de cuenca en cuenca.

Además, dijo durante rueda de prensa en Tula, buscará la creación de un gobierno metropolitano para mejorar la toma de decisiones en los proyectos conjuntos.

PREPARA INICIATIVA DE LEY

"Voy a entrarle al tema del agua, porque no voy a permitir como senadora que se lleven el agua de Hidalgo. Se los digo claramente y fuerte. Mi propuesta en materia de agua es que cada cuenca tiene que ser responsable de sí misma. Estamos haciendo una iniciativa de ley que voy a presentar llegando al Senado para que no haya pasos de cuenca a cuenca, que no haya traspaso" dijo.

Recalcó que durante 40 años Hidalgo ha sido la planta de tratamiento de la Ciudad de México y eso ha generado diversas enfermedades; por ello, desde el Senado pedirá que exista un fondo especial de salud para atender las enfermedades causadas por el agua contaminada, además de un recurso para resarcir daños ambientales.

Dijo que también propondrá que se quiten los bonos de transporte y otros, y que ese recurso se utilice para el pago de asesores; por ejemplo, quiere pagar a especialistas que hagan un estudio en el Valle de México para buscar una solución al problema del agua en la CDMX.

MENSAJE PARA CLAUDIA SHEINBAUM

"Desde aquí le digo a Claudia (Sheinbaum), y mira, somos amigas, nos apreciamos: Hidalgo no va a permitir que se lleven el agua, porque esta agua que es de Hidalgo es para el desarrollo de los hidalguenses. Ya basta que cuando hay para carne es vigilia, ya basta que hoy que Hidalgo tiene esta reserva con su acuífero, porque es una gran reserva, pero esa agua debe ser para los hidalguenses", enfatizó.

Además, señaló trabajará para “desarrollar sistemas de filtración de lluvia para uso doméstico en la Ciudad de México, hacer banquetas verdes, proteger las áreas verdes y entrarle a esos temas técnicos que permitan un mejor uso del agua”.

Recalcó que no es culpa de Hidalgo que en el Valle de México no se haya cuidado el acuífero y lo que se debe hacer es recuperarlo, sobre todo porque el sistema de Cutzamala, en Estado de México, se secará en 50 por ciento por el cambio climático y llegará el momento en que ni los propios mexiquenses querrán darles agua a los capitalinos.

Por ello, también propone la creación de un parlamento metropolitano conformado por diversos representantes políticos: alcaldes, diputados y senadores que tengan una autoridad conjunta y que esto impida que las decisiones sean en beneficio de los propios políticos.

Lo anterior, durante rueda de prensa celebrada en la ciudad de Tula, donde también declaró: “ya es necesario invertir en ciclovías para evitar que se convierta en un ‘Pachuca chiquito’", finalizó.