“Agarra lo que te den pero vota por el PAN”: Ricardo Ortiz

“Aquí más que pensar en una dádiva, hay que pensar en el futuro de nuestros hijos, hay que pensar en el futuro de la comunidad. Si llegan con algo, agarra lo que te dan pero vota por el PAN”, enfatizó.

Ricardo Ortiz candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal invitó a los habitantes de las colonia Morelos de Guadalupe, Guadalupe de Rivera y Purísima de Covarrubias a no aceptardádivas o 'regalos' de ningún partido político o candidato independiente durante la época de campañas si se les pide condicionar su voto.Durante su recorrido por las comunidades, reiteró que las dádivas no cambian la vida de las personas ni resuelven los problemas de las comunidades.Sin embargo señaló que acepten lo que se les obsequie sin entregar el voto a otro partido que no sea el PAN.Entre los compromisos que hizo se encuentran en la colonia Morelos de Guadalupe la pavimentación de la calle central, en la comunidad Guadalupe de Rivera se comprometió a la rehabilitación del templo mientras que en Purísimade Covarrubias pavimentará la calle Revolución.Estos compromisos se suman a la iluminación tipo LED y la cobertura total de servicio de agua potable y drenaje, en todas las comunidades que tienen Ricardo Ortiz como propuestas de campañas.