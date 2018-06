¡VOLVER, VOLVER!

POR: CINDY PINTO

La última vez que Zoé tocó en León fue el 27 de noviembre del 2015, en un concierto junto a Café Tacvba en la Velaria de la Feria, dos de las grandes del rock en español.

Tres años tuvieron que transcurrir para que la banda capitalina regresara, y lo hizo ¡a lo grande!

Su nuevo disco “Aztlán” fue tocado este viernes al interior de una sala en Poliforum, ante la expectativa de sus fans por escuchar en vivo sus nuevas canciones favoritas.

Y Zoé les cumplió. “Venus”, “Azul”, “No hay mal que dure”, “Hielo”, “Temor y Temblor”, “Al Final” y “Aztlán” fueron los nuevos temas que 'desembarcaron' en la ciudad.

Más de 5 mil personas, el aforo esperado para este show, además corearon de principio a fin otros temas clásicos de la banda, incluidos en sus seis discos de estudio, desde “Zoé” en el 2001, hasta “Aztlán”, lanzado el pasado mes de abril.

Aquí una foto de aquella tocada:

En cada regreso a León, Zoé sorprende con algo nuevo para su público de Guanajuato.En esta ocasión no sólo fueron las luces, ambiente o sonido, sino la selección musical que si bien se enfocó en su nuevo material “Aztlán”, también deleitó con rolas de discos pasados.Alrededor de las 8 de la noche, la preocupación de los organizadores se dejó ver, pues la gente aún no llegaba al Poliforum (atemorizadas por la amenaza de lluvia), después de las 9 de la noche la afluencia se intensificó y los más de cinco mil asistentes 'se dejaron venir' con todo tipo de outfits: rockers, hipsters, fresas, punks y hasta deportivos.En escena se encontraban los españoles de Dorian, quienes cantaron sus éxitos, incluido el nuevo “Justicia Universal”.Después de una tanda de media hora, llegó el momento de alistar todo para la tocada principal.Los chiflidos, la compra de alcohol y las llegadas al baño se intensificaron, mientras, el equipo comandando por el productor Eduardo del Águila continuó con los trabajo para una buena sonorización.A minutos de las 10 de la noche apareció el rey de muchos: León Larregui, quien acompañado de Sergio Acosta (guitarra), Ángel (bajo), Rodrigo Guardiola (batería), Chucho Báez (teclados), Pipe Ceballos (percusiones) y Andrés Sánchez (teclado), comenzaron con la tanda de canciones.“Venus”, “Azul” y “No hay mal que dure” (ésta última con una frase cariñosa hacia el PRI) fueron un buen comienzo, después, Larregui tomó el micrófono y agradeció a todos por asistir esa noche.Las rolas de “Reptilectric” no pueden faltar en este basto repertorio y “Últimos días” movió fibras de quienes la dedicaron a su novia o a una amiga.León se paseó por el escenario e hizo equipo con sus colegas músicos, al igual que la arquitectura del escenario. En ese momento, el tráfico de cervezas aumentó, y algunos amenazaron con fumar, pero elementos de Protección Civil apagaron sus cigarrillos al recordarles que Poliforum era una zona libre de humo.Zoé ha estado en todos los escenarios de la ciudad: Pequeños bares, Palenque, Velaria de la Feria, Domo de la Feria, y en esta ocasión, el Poliforum los puso a prueba, pues el sonido no fue el idea, pero igual se disfrutó por la adrenalina.Siguió “Prográmaton” con “10 AM”, “Fin de Semana”, “Andrómeda” y “Arrullo de Estrellas”, sin duda, la más grabada por todos los fans que la mandaron a sus redes sociales o por WhatsApp.“¡Vamos a continuar con algunas de mis favoritas de 'Aztlán', espero que a ustedes también les guste”, dijo el vocalista.“Hielo”, “Oropel”, “Temor y Temblor”, convencieron a los que no les habían encantado tanto el disco.“Ya que las escuché en vivo, suenan más 'perrón', las voy a escuchar otra vez en Spotify a ver si me convencen, pero aquí se escucharon padres”, comentó un fan consultado.¡Invade la nostalgia!Un concierto de Zoé, sin las clásicas de sus inicios, es como el cielo sin estrellas, así que llegaron al oído de todos: “Paula”, “Labios Rotos” (versión acústica), “Miel”, “Poli”, (dedicada a las blancas perlas guanajuatenses), “Vía Láctea”, con la que el escenario se llenó de estrellas color esmeralda.“¡León muchas gracias por venir!, por tomarse el tiempo de acompañarnos y ser parte de 'Aztlán', nos despedimos de ustedes y nos vemos pronto”, exclamó.Después de la salida falsa, el escenario quedó en oscuro, pero regresaron para seguir con las últimas de la noche: “No me destruyas”, “Soñé” y “Love”.Directo al afterTras el término, muchos se dirigieron a la popular calle Madero o bien, a buscar una entrada a Testarossa, pues ahí se realizaría el “Memory Man”, Dj set por parte del guitarrista Sergio Acosta y el músico invitado Pipe Ceballos.La banda continuará con su gira que consta de 50 tocadas, y con la que se encuentran en promoción de “Aztlán”, su último disco de estudio.AL DETALLE-Discos tocados: “Prográmaton”, “Aztlán”, “Memo Rex...”, “Reptilectric” y “Unplugged”.-Músicos: 7-Canciones: Más de 20-Duración: Dos horas-Rompieron con tres años de ausencia.-El tecladista Andrés Sánchez recientemente ganó un Premio Ariel por musicalizar la película “Sueño en otro Idioma”.