El candidato presidencial Pepe Meade regresa el lunes 18 en tal vez la última visita al terruño. A las 13:00 horas acompaña en la explanada de la Alhóndiga a la candidata del PRI a la alcaldía de la capital, Ruth Lugo.A las 18:00 horas esperan a alrededor de 3 mil asistentes en el Domo de la Feria para respaldar a los candidatos del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena a gobernador, y Sergio Contreras a la Alcaldía.Meade ya tuvo eventos con los priistas en León, Irapuato, Celaya. Regresó después a un evento con Nueva Alianza en Irapuato, y cumple ahora con los Verdes. Una coalición nacional que aquí no existe.El clima de inseguridad en León amenaza también las campañas políticas. Aquí un caso: Jaime Kirchner, candidato del PRI a la diputación federal por el distrito 05, reveló que luego de una gira tres tipos armados lo pararon y le advirtieron que de la seguridad ellos se encargaban. “Yo en carne propia fui víctima de una amenaza con arma de fuego en la colonia Vibar, hará como unos 15 días”, dijo.Jaime estuvo en am Facebook y contó: “Hicimos un compromiso y lo firmamos con los colonos, días antes había fallecido un muchacho a dos puertas de donde hicimos la reunión, y cuando concluyó el evento se acercaron tres jóvenes de unos 16 años, llevaban armas de fuego, nos encararon y nos dijeron ‘a ver, a ver, ustedes no vengan aquí a promover nada, nosotros estamos a cargo aquí, mejor váyanse’”.Además en campaña les han abierto cuatro autos y asaltado para quitarles celulares y carteras a dos brigadistas. “Todos tenemos a alguien cercano víctima y es impensable que no lo puedan resolver”, lamenta el abogado, ex Delegado de la Secretaría del Trabajo, quien se encuentra en su primera campaña pidiendo el voto. Su principal propuesta es la de un Diputado cercano, porque los electores no se sienten representados.Ese mismo sentir de temor en las calles por los robos a viviendas, negocios, autos, a los obreros y estudiantes que les quitan sus cosas, lo escucha el candidato del PAN a la diputación local por el distrito XXI, Miguel Ángel Salim, en sus recorridos por prácticamente todas las colonias que visita.Ante el fracaso de las autoridades los vecinos se organizan para prevenir los delitos. Un caso exitoso es el de Paseos de la Castellana en donde han instalado en tres calles un sistema de alarmas vecinales que los colonos activan al suceder algún delito o ante cualquier sospechoso para ahuyentarlo, y sí funciona. El panista promete que como legislador gestionará para que sistemas de alerta como ese se repliquen y su impacto pueda extenderse.En el PRI de Guanajuato no deja de sorprender su capacidad de desmoronarse. Otro ejemplo se tuvo ayer cuando en un evento del candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez, con organizaciones sociales, tomó la palabra el ex diputado local fresero por el PRI, Felipe Orozco, para dar un efusivo mensaje: “Toda la clase media vamos a llevar al triunfo a Diego Sinhue”.Digo, no será el primero ni el último priísta que abandone el barco que parece hundirse. Pero pues que le costaba disimularle poquito, su hija, Sharon, es regidora del PRI y está en plena campaña pidiendo el voto para ser diputada local por el distrito XII de Irapuato, también por el PRI. Felipe tuvo el descaro de llegar en un auto tapizado de logos del tricolor por la campaña de su hija. ¡Ay papá, no la...!, le dirá.Un acierto del candidato Verde a la Alcaldía, Sergio Contreras, los dos videos por redes sociales en lo que presenta a los integrantes de su planilla. A diferencia de una elección a Presidente de la República, a Gobernador, o legislador, en los ayuntamientos no se vota por una persona sino por síndicos y regidores. Es un órgano colegiado el que toma las decisiones en los municipios, no se nos debe olvidar.En el primer video se presentan las propuestas a síndicos del PVEM, Virginia Magaña, expresidente del Instituto Municipal de las Mujeres; y Joel García, quien fuera Director de Función Edilicia. En las primeras cuatro regidurías lo acompañan: Fernanda Rentería, consultora ambiental; Alfredo Pérez, abogado dirigente del Verde en León; Rosy Padilla, empresaria; y Gerardo Fernández, hoy regidor.En su propuesta #36 el panista Héctor López ofreció un Centro de Seguridad para Las Joyas, en donde atiendan la Policía, Tránsito, Prevención del Delito y Árbitros Calificadores, y que además sea un parque vecinal. Sergio reviró que como Regidor planteó una Comandancia en la zona, y lo ignoraron.El histórico defensa central del Club León, Nacho González, le brindó su apoyo a Sergio Contreras Guerrero, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Alcaldía de León.“Aquí cenando con mi amigo @SContrerasMX , una gran persona”, escribió Nacho en su Twitter. “Un gusto coincidir amigo, a seguirle dando con todo, abrazo fuerte”, respondió el Verde por ese medio.