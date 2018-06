Fusión nuclear en materia oscura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La fusión nuclear es el proceso en el cual los núcleos atómicos de átomos ligeros, como hidrógeno y helio o algunos isótopos como el deuterio y el tritio, se unen o fusionan formando así núcleos de átomos más pesados. Es un proceso que libera enormes cantidades de energía, de hecho las bombas atómicas, llamadas bombas H o de hidrógeno, así como el Sol y todas las estrellas obtienen su energía a través de este mecanismo.Ejemplo de una reacción simple de fusión es el siguiente: “Un núcleo de Deuterio más un núcleo de Tritio se fusionan y producen como resultado un núcleo de Helio y un neutrón libre así como 17.59 Mega electrón-voltios de energía”. Vale subrayar que en todo este proceso interactúan partículas nucleares simples como protones y neutrones que a su vez están formadas por otras partículas más diminutas llamadas quarks. Estas son partículas constituyentes de la materia que forma el universo visible. Sin embargo para explicar el comportamiento cosmológico del universo como su expansión o para explicar lo que se observa en algunas galaxias, se ha propuesto la existencia de otra forma de materia llamada “materia oscura”, se considera que el ochenta por ciento de la materia del universo es materia oscura. El único problema de la materia oscura es que no ha sido detectada hasta el momento en ningún experimento. Es decir, no podemos afirmar que la materia oscura exista. De hecho, muchos científicos piensan que lo más probable es que la materia oscura no exista.Todo lo anterior no ha sido obstáculo para que algunos científicos realicen complicadísimos cálculos teóricos basados en la hipótesis de que la materia oscura realmente existe. No solo esto, también han estudiado cómo sería la fusión nuclear entre partículas formadas por materia oscura.Muchas personas podrán pensar que esto es el extremo de la ociosidad intelectual. Es decir, ¡hacer modelos teóricos acerca de complejos procesos –como la fusión nuclear- entre partículas que hasta el momento no sabemos si existen o no! De hecho, no solamente no sabemos si las partículas de materia oscura existen o no, sino que además se acepta que estas partículas difícilmente interaccionan entre ellas mismas. ¿Cómo entonces podrían participar en procesos de fusión? Aquellos interesados pueden leer más sobre este asunto en el siguiente artículo: S.D.McDermott. “Is self-interacting dark matter undergoing dark fusion?” Physical Review Letters. Vol. 120, June 1, 2018, p. 221806.Es importante subrayar que trabajar con situaciones hipotéticas no es anormal en la ciencia. Algunos otros ejemplos interesantes son los siguientes: En 1967 el científico ruso Víctor Veselago propuso la idea de que podrían existir materiales con permitividad y permeabilidad negativa (V. G. Veselago, “The Electrodynamics of substances with simultaneously negatives épsilon and mu.” Soviet Physics. USPEKHI 10, 509 (1968)), por consecuencia, materiales con índice de refracción negativo. Esta idea quedó como curiosidad matemática durante 32 años. Sin embargo en 1999 se creó el primer dispositivo -llamado “meta-material”- con índice de refracción negativo (D. R. Smith et al., “Composite Medium with Simultaneously Negative Permeability and Permittivity”, Physical Review Letters, Vol. 84, No. 18 (2000)). Esto abrió nuevas posibilidades y fascinantes aplicaciones, entre ellas la invisibilidad óptica. Cuando Veselago realizó su teoría y cálculos muchos pensaban que lo que él hacía era simplemente una pérdida de tiempo. Otro importante ejemplo son las soluciones que Paul Dirac encontró a su ecuación en 1928, una ecuación que sintetiza la mecánica cuántica con la teoría especial de la relatividad (Dirac, P.A.M., “The quantum theory of the electron”, Proceedings of the Royal Society A. 117 (778): 610 (1928)). El obtener soluciones para cargas negativas y positivas fue inicialmente una interesante curiosidad teórica matemática sin embargo posteriormente se encontró el antielectrón (electrón positivo) y una serie de antipartículas y por tanto la antimateria.Recordemos que Carl Anderson descubrió el positrón (electrón positivo) en 1932 confirmando así el trabajo teórico de Dirac (Anderson, C.D., “The Positive Electron”. Physical Review. 43 (6) 491 (1933)).Con los antecedentes anteriores podemos concluir que no es mala idea que algunos científicos estudien la posibilidad de obtener fusión nuclear con materia oscura. Como hemos visto, por improbable o absurdo que esto parezca, existen numerosos ejemplos exitosos en la historia de la ciencia de situaciones parecidas.