La metamorfosis del dinosaurio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PRI, nuestra dinosáurica bestia, el ogro filantrópico calificado así por Octavio Paz, gobernó nuestro México por 71 años. Cuando la alternancia política nos prometió un mejor futuro, después de 12 años de panismo, regresó ella “vivita y coleando”.Para deshacernos de ella, los votantes lanzamos a Fox como aquel que prometía un gobierno honesto y de resultados; después de 6 años sin resultados, desilusionados, los mexicanos entramos en el 2006 a una elección más competida cuando el PAN apenas ganó contra la izquierda de AMLO y entramos al sexenio Calderonista en la gran guerra fallida contra la delincuencia organizada.Ese año, el PRI, el dinosaurio, parecía muerto al ser votado hasta un lejano tercer lugar. Pero no, “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”; los mexicanos no vimos la muerte del PRI, seguía vivo a pesar de la gran derrota.“El dinosaurio”, la imagen del PRI, es un micro relato del escritor guatemalteco de origen hondureño Augusto Monterroso, publicado como parte del libro Obras completas (y otros cuentos) en 1959 y es uno de los relatos más cortos en español, por cierto.El PRI seguía vivo cuando lo pensábamos muerto. Con su gen corrupto, se mantuvo 12 años haciendo acuerdos con el PAN; la Gordillo fue un ejemplo de esas alianzas perversas como la de Romero Deschamps. Sus gobernadores y la maquinaria electoral y la estructura territorial y los esquemas devoradores de recursos públicos en licitaciones, eran sus intestinos que seguían con vitalidad. Esas entrañas de la bestia operaban a pesar de la vida latente y de su poca movilidad.En el 2012 las cosas cambiaron; con un Presidente creado por la televisión, el PRI regresó y el dinosaurio mostraba vitalidad y fuerza; recuperó espacios, devoró alimentos necesarios y recuperó su tamaño. Parecía que lograría gran vida. Los jóvenes que no lo conocían, querían el regreso. “Mejor malo conocido que bueno por conocer”, parecieron decir.El dinosaurio quiso hacer metamorfosis pues sus alimentos habían cambiado, el entorno era ya otro y ya no podía vivir igual que antes. Afuera había competencia por el alimento, es más, la comida era diferente.Pero regresó la bestia con mucha hambre; algunas de sus garras rasgaban de más; gobernadores ladrones que simulaban compras con empresas fantasmas; asignaciones gigantescas de obra pública; acuerdos con líderes sindicales; tráficos de influencias, licitaciones a modo; negocios con Odebrecht; fiscales y auditores a modo.Fueron pocos años de jauja pues se dieron cuenta que el pueblo ya estaba cansado, harto, decepcionado. Muchos hijos de la bestia se dieron cuenta e iniciaron la migración; el barco se hundía, la bestia tenía dolores intensos. Como en los años ochenta, se dio la fuga de muchos. Lo impensable, pensaron en escapar con quien se veía que era de su mismo gen, de su misma sangre.El PRI había dado origen al PRD y cientos ex priístas habían encontrado el cobijo de un partido más a democrático y menos monolítico. Enemistados, sí, encontrados en las calles y en os Congresos, pero primos al fin.Pero fue en los últimos dos años donde la desbandada fue mayúscula. Las encuestas mostraban que el elector ya no resistía más años de esa alianza PRI-PAN; las administraciones presidenciales no habían dado resultados y solo se encontraban rapacidades y malos resultados.La corrupción, la impunidad, la inseguridad, hicieron todo lo demás. México conoció la mayor degradación de la vida nacional, con una clase política llena de privilegios, fueros, buenos sueldos y con esto se dieron las condiciones para que la gente, harta, pidiera un cambio y prefiriera a un Mesías que prometiera matar al dinosaurio.El gen de la sobrevivencia, llevó a miles de pequeños dinosaurios a insertarse al naciente partido Morena, mezclándose con el gen de la izquierda histórica que había creado al PRD; arribistas del PT llegaron rápido a la cita para seguir en el presupuesto. Muchos luchadores sociales provenientes de las mejores causas y movimientos populares, se encontraron de pronto junto a ellos a ex priístas e incluso ex panistas.Llegaron lo peor que creó el dinosaurio: Napoleón Gómez Urrutia el líder sindical que nunca fue minero y que heredó de su padre y heredó a su hijo el negocio del su sindicato; Elba Esther Gordillo y sus secuaces; Bartlett el verdugo de la izquierda en el 88; Layda Sansores hija del cacique priísta y cientos de ejemplares dinosáuricos.Genéticamente evolucionó el dinosaurio; muerto el PRI, los genes mutaron de color y de coraza, manteniendo el código original viendo descabezado al dinosaurio primigenio. Vendrá con la victoria de AMLO la alianza natural de lo que quede del dinosaurio madre, el PRI, para sacar acuerdos en el Congreso con Morena.La dinámica de la evolución se cumple a la perfección; son leyes naturales de la política, de un ser que ha sobrevivido con cambios de nombre. El injerto solo podrá resistir si los miembros de la izquierda histórica (muchos de ellos provenientes del PRI) buscan conservan la esencia del nacimiento de Morena: un partido que luche contra la corrupción, a pesar de ahora, tiene a los maestros de ella, dentro del partido.