Autoriza menos devoluciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En 2018, los contribuyentes recibieron en promedio un 25% menos de dinero en la devolución de sus impuestos, esto en comparación con años anteriores.Las empresas no se exentaron tampoco de esta situación. Las entidades morales recibieron un 30% menos en la devolución de impuestos con relación a ejercicios pasados, compartió Esteban Elías Navarro, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de León (CCPL).Al cierre del ejercicio 2017, hubo variaciones en el sistema de captura, lo que provocó que el timbrado de los documentos se hicieran dos veces, es decir, el prellenado no estaba cotejado con lo que la empresa declaró.Esta situación provocó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizara una revisión detallada y encontró que la información precargada con la declaración presentada no coincidían.Elías Navarro recomendó a los contribuyentes insistir en la devolución de su dinero, aclaró que la persona moral tiene más posibilidades de conseguirlo a diferencia de las empresas.“Es muy importante tener toda la documentación soporte ese es el punto, con un documento que no cuadre se pierde”, recomendó.