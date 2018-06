A oscuras, puentes peatonales en el Edomex

"Si bien es cierto, la violencia y la inseguridad están desbocadas a nivel nacional, Tlalnepantla de Baz está dentro de los municipios más violentos y peligrosos de México a la fecha, donde los índices delictivos van al alza, y que la Junta de Caminos del Estado de México haga caso omiso a nuestras peticiones de iluminar los puentes Galeana, Atlacomulco y Cascada que están sobre la avenida Gustavo Baz, requeridas desde finales del 2016, nos resulta verdaderamente incomprensible".

De 392 puentes peatonales que hay en vialidades primarias del Estado de México, sólo 77 cuentan con iluminación, informó vía transparencia la Junta de Caminos de la entidad (JCEM)., afirmó Juan Carlos Álvarez Ponce, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de la unidad Adolfo López Mateos, Tlalnepantla.El líder vecinal solicitó información vía transparencia a la JCEM sobre tres puentes peatonales ubicados en la vía Gustavo Baz, en las inmediaciones de su comunidad, los cuales requieren mantenimiento preventivo y ninguno de ellos tiene alumbrado.Añadió:Álvarez Ponce recibió respuesta el pasado 8 de junio. La JCEM aseguró que tiene a su cargo 392 puentes peatonales "ubicados en la infraestructura vial primaria libre de peaje de la entidad", de los cuales solamente 77 tienen iluminación.La dependencia detalló que realiza inspecciones físicas a los puentes cada dos años y, cuyo presupuesto para mantenimiento "se contempló dentro de los Programas de Conservación Rutinaria y Periódica". La JCEM también indicó que "por el momento no se han aprobado recursos para el mantenimiento de puentes peatonales".Al ser cuestionada sobre el presupuesto programado este año para su mantenimiento, la JCEM contestó queÁlvarez Ponce solicitó información sobre los puentes peatonales denominados Galeana, Atlacomulco y Cascada, ubicados en vía Gustavo Baz, los dos primeros en la colonia La Loma y el tercero en Viveros de la Loma.La JCEM detalló que cuenta con formatos para la calificación de puentes peatonales y en los tres casos requieren mantenimiento menor preventivo, aunque no representan riesgo para los usuarios.