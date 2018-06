La justificación de Layda Sansores a sus gastos de ropa de diseñador y accesorios

Sigo esperando la confirmación de la entrevista en vivo para esta noche con @DeniseMaerker en el noticiero de las 22:30-23:30 p.m. pic.twitter.com/RA3uZsDQzw — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 15, 2018

Entendemos la exigencia de la ciudadanía de que se haga un mejor y más eficiente uso de los recursos destinados al Congreso y a los legisladores. Con Morena sucederá. @revistaproceso, @Pajaropolitico, @El_Universal_Mx,@brozoxmiswebs @lajornadaonline, @AristeguiOnline, @Reforma pic.twitter.com/KtGhjXaNEH — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 16, 2018

La candidata deinformó en una carta en redes sociales que los gastos que facturó al Senado en 2016 se destinaron a actividades de labor social, en beneficio de las trabajadoras de intendencia, resguardo parlamentario y a los colaboradores de su oficina en laInformación obtenida por un particular mediante los mecanismos de Transparencia y de la cual reportó el noticiario deseñala que Sansores Sanromán facturó gastos no legislativos al Senado, entre otros objetos un vestido de diseñador y sus accesorios, entre ellos una mascada de seda con las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en 2014.Con los recursos que se hicieron públicos, se organizó cada diciembre durante seis años la fiesta navideña a 700 trabajadores del Senado, encargados de las labores de limpieza, expuso la senadora con licencia.Aseguró que es objeto dedifundió en redes sociales una carta dirigida a la conductora del, en la que señala el uso de los artículos facturados al Senado, en los que se encuentranTambién reclamó el ejercicio de derecho de réplica: pide a la conductora del noticiario que la entrevisteDifundió un video con el mensaje:al señalar a, y aparece una trabajadora de intendencia del Senado, quien dice: "Muchas gracias, senadora, porque gracias a usted, hemos salido muy contentos el día de hoy de nuestro convivio de fin de año; gracias por la licuadora y una estufa que me regaló, estoy muy contenta, a mis hijos les gustó mucho".Otra trabajadora expresa su agradecimiento a"por todo el apoyo que nos ha dado y por este año 2016, que nos obsequió una despensa". En otro testimonio se expresa que "con la sensadora Sansores gané una plancha, una licuadora y una olla". La señora Juana Montes Castillo Parra dice: "Me gané un paquete, una licuadora y una plancha".Una trabajadora que muestra su credencial laboral indica que Sansores "nos apoyó, año tras año nos ha hecho eventos en diciembre", y agradece los objetos que ganó en rifas, "horno de microondas, licuadoras", y la saluda: "Que Dios la acompañe y siempre la bendiga". Una apremiada más expresa: "Yo me gané un juego de vasos, muchas gracias por todo y que Dios le siga dando ese gran corazón que tiene".La relación de comentarios de trabajadoras de limpieza del Senado en redes sociales, incluye más saludos: "Yo me gané en una ocasión una pantalla; en el segundo convivio me gané un horno de microondas. La quiero mucho porque nos defendía mucho y es una linda persona".