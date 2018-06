VIDEOS Arde casa con 2 bebés dentro; la Policía los habría matado

[CENAS FORTES]



Bombeiros da #Nicarágua tentam reanimar uma das crianças vítimas do incêndio criminoso na capital #Manágua.



A repressão do governo de Daniel Ortega, membro do foro de São Paulo, já matou mais de 160 cidadãos desde o início dos protestos. pic.twitter.com/7RIYj9ny3h