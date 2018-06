Así fue la locura en el triunfo de México contra Alemania

Rodrigo Navarrete Levi y Juan Pablo Tramer Fernández, Instituto Oviedo.

¡La locura en el estadio Luzhniki de Moscú y en todo México!. México vence a Alemania, actual campeón del mundo, por un gol a cero. Cada jugada, cada avance, cada tiro hacia el arco alemán era festejado hasta el delirio por los miles de aficionados mexicanos que viajaron expresamente para vivir el partido, en estas gradas que se vistieron de verde.La Bandera de México ondeó en cada sector de este estadio en el que los hinchas mexicanos no podíamos creer lo que estaban viendo nuestros ojos: el Tri metiendo un gol en la primera parte del partido, apenas el minuto 35 y ya Hirving Lozano perforaba el marco alemán para meter el gol, que sería el de la victoria.Fue notable el apoyo que desde el gol brindaron los asistentes al estadio Luzhniki, desde luego los mexicanos, pero también los peruanos, brasileños y de países tan lejanos como Angola y Etiopía. Los olés que muchos no entendían (porque lo vimos en sus caras), les resultaron muy divertidos.Vimos gente de Europa, Asia, América, Africa y muchos de ellos coreaban junto con los mexicanos los olés cuando tenía México el balón en el pie.Este es un día que guardaremos en el corazón. Nosotros, unos jóvenes cubriendo para el Instituto Oviedo y el Periódico am, un partido histórico. La gente a nuestro alrededor sigue gritando y festejando al máximo. El estadio más emblemático de Rusia, el Luzhniki, parecía ser un estadio mexicano más. Así de explosivo fue el festejo.Y las calles de Moscú, también se convirtieron en ríos de gente festejando, cada quien a su equipo que resultó vencedor en esta primera jornada: México, Uruguay, Irán, Francia, Croacia, Servia, y por supuesto, el anfitrión Rusia. Gracias Oviedo por esta maravillosa oportunidad de relatarles desde Rusia, lo que ocurre alrededor de la Selección Mexicana.Con reportes de