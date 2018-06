Brasil arremete contra árbitro mexicano

La selección de Brasil criticó al árbitro mexicano César Ramos Palazuelos por no marcar una falta antes del gol de Suiza."¿Cuál es el punto del VAR, si no van a utilizarlo?", arremetió el defensa Thiago Silva.El empate suizo fue cortesía de un remate de cabeza de Steve Zuber, tras un claro empujón sobre el zaguero central Miranda., recalcó el técnico Tite.A pesar de que los futbolistas de la Verdeamarelha le pidieron a Ramos utilizar el VAR, el mexicano se negó.Los brasileños también se quejaron de un sucio juego por parte de los europeos yAl minuto 74, Gabriel Jesus reclamó una supuesta falta dentro del área que Ramos no sancionó.El tricolor pitó 31 faltas, 19 cometidas por los suizos, y amonestó a tres de ellos y solamente a un brasileño, Casemiro.