En Alemania estaban tan seguros de la derrota de México, que incluso un diario se burló sobre el muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos Donald Trump y en su portada expresó: “Lo siento México, hoy construimos nosotros el muro” y la frase fue ilustrada con ladrillos sobre su portería.Se trata del diario Die Welt en su edición dominical, Welt am sonntag, quien también puso detrás del marco al mandatario estadounidense, quien 'dice': What? Germany first?En primer plano, también aparece el guardameta del Bayern Múnich, que 'sentencia': "Pero prometemos destruirlo al final del partido".Sin embargo, no se imaginaron que al minuto 35 un potente disparo de Hirving Lozano atravesó la portaría con todo y sus ladrillos.