Así celebra José Joel a su papá José José

Un retrato familiar de José José con su esposa Anel y sus hijos José Joel y Marysol, hace varios años.José Joel cuando aún no sabía que su destino era ser artista.Padre e hijo con Xavier López, quien encarna al famoso 'Chabelo'.José Joel celebra a su padre José José con homenajes todo el año.En entrevista exclusiva con am, el heredero de 'El Príncipe de la Canción' habló sobre el legado de su padre en lo personal y en lo profesional, y como en su momento, apoyaría a su hija si quisiera dedicarse a cantar.“Mi hija tiene cinco años, por el momento en ese tema estamos tranquilos, aunque ya notamos que le gusta, le llama la atención y en su momento, si lo decide, veremos que tenga una carrera que la respalde y que tenga esto como parte de su hobbie, y si es lo suyo, que siga con la herencia de mi padre, que estudie, que se prepare para que sea artista y no famosa”.Tras el divorcio de Kiki Herrera, Anel Noreña se convirtió en la segunda esposa de José José, de ese enlace nació José Joel, quien en la adolescencia se enteró de la gran figura que era su papá.Cuando tomó conciencia, definió que lo suyo eran el teatro y el canto, por lo que estudió en academias de Los Ángeles y Miami.Inició su carrera formalmente a finales de la década de los ochenta, ahí los consejos se intensificaron, sobre todo el del respeto al público.“Él me heredó todo el respeto al público, al escenario, el profesionalismo, la honestidad, humildad, todo lo que conlleva ser el hijo de José José, todo lo que me enseñó está plasmado en lo que hoy por hoy hacemos, en espectáculos interactivos que tienen que ver con mi herencia en teatro”, platicó.Tanto Anel Noreña y su padre José José, se mantuvieron pendientes de su educación, desde pequeño lo instaron a dar un esfuerzo doble en lo académico y artístico.Ese mismo empeño y responsabilidad se aplicó a todo, hasta en lo académico.Mientras las calificaciones en español y otras materias eran excelentes, no ocurría lo mismo con las matemáticas.En una ocasión trató de borrar una calificación de cinco de la boleta de resultados escolares, acto que fue descubierto por los superiores del colegio y le fue notificado a José José, el cantante reprendió a su hijo con un consejo que aún mantiene:“Si repruebas asume la responsabilidad, échale ganas y para adelante”.El primogénito recuerda en historias, la vida de su padre, el cómo se la pasaba tocando en serenatas, pequeños lugares bohemios, hasta que le llegó la oportunidad de grabar un disco. Era uno de los cantantes más trabajadores de su época.“Ser artista y no famoso” es otra de las filosofías de la familia Sosa Noreña, palabras que siempre vienen al momento de José Joel al presentarse en cualquier escenario.“Es un set, un compendio de quién es José Joel en torno a la herencia de mi papá, en torno a la carrera, muchas veces me ha dicho que si quiero ser artista me prepare, si quiero ser famoso que mate a alguien, que me encuere o que entre a un Big Brother, pero que si quiero ser artista me prepare, porque así tendré algo qué hacer”, platicó.Desde hace dos años, José Joel gira alrededor del país con “La Rica Bohemia”, espectáculo con el que resume el amor a su papá, y es reflejo de lo que ha aprendido con los años.“El núcleo es la riquísima música de mi padre José José, es un espectáculo donde disfrutamos y que siendo el hijo de José José me permite llevar a cabo este tipo de homenajes, que lo comencé cantando 'Almohada' hace 10 años, para que la gente no llegara a pensar que me cuelgo de su fama o que lo quiero imitar.“Este espectáculo me ha permitido continuar con la herencia musical de mi señor padre, sin burlarme de él, y eso es lo que a la gente le ha gustado, que salgo con una propuesta diferente con mis canciones y teniendo como núcleo las ricas canciones de mi padre”.FRASEÉl me heredó todo el respeto al público, al escenario, el profesionalismo, la honestidad, humildad, todo lo que conlleva ser el hijo de José José.José JoelLOS HIJOS DE JOSÉ JOSÉMarysol, Sarita (hija de su tercera esposa) y José Joel en la actualidad.*Durante la década de 1970, el cantante comenzó una relación con Ana Elena Noreña (conocida como Anel), con quien se casó en 1976 y tuvieron dos hijos: José Francisco Carmelo Augusto (conocido como José Joel) y Marysol Estrella Margarita Elena.*Su matrimonio con Anel terminó en divorcio en 1990.*Cinco años después, en 1995 se casó con la cubana Sarita Salazar quien es su esposa hasta el presente, madre de Sarita, la hija de ambos.José Joel compartió en entrevista el estado de salud de su papá y cómo viven su relación como familia.“Gracias a Dios estamos muy bien, mi papá se está recuperando de ese cáncer de páncreas y del cual hasta el día de hoy quedó totalmente erradicado. Estamos muy contentos, pasamos Navidad y Año Nuevo, y bueno, la familia tiene nuevos bríos”, expresó.El pasado mes de mayo, medios estadounidenses informaron que el cantante abandonó el hospital de rehabilitación en que se encontraba y regresó a casa “mucho mejor” de salud.'El Príncipe de la Canción' había estado internado en hospitales de rehabilitación desde su llegada a Miami procedente de México a principios de febrero pasado.La baja de salud de José José se agudizó cuando su cuerpo dejó de asimilar los nutrientes necesarios, razón por la cual era alimentado de manera intravenosa tras su operación de cáncer de páncreas en noviembre del año pasado.SU VIDA EN NETFLIXAlejandro de la Madrid interpreta a José José en su bioserie.*Netflix estrenó este mes la bioserie “José José, el Príncipe de la Canción”, producción de Telemundo que contiene 60 capítulos.*Narra los inicios de la carrera del intérprete, así como sus primeros romances.*La serie también toca temas como la depresión y el alcoholismo que enfrentó, así como su consumo de drogas.*Cuenta con un reparto que incluye a Alejandro de la Madrid interpretando al cantante, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral y Damián Alcázar.*El mismo cantante dijo que estaba sorprendido por la caracterización que hizo de él Alejandro de la Madrid: “Hasta camina chueco como yo”, comentó hace unos meses.