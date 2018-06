¡Estos son los tipos de papás según Netflix!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las cualidades de los padres son muchas, entre ellas se encuentran mostrarnos como hijos que la vida es bella a pesar de los problemas, y que aunque nos regañe, nos sintamos perdidos o incomprendidos, nuestros padres siempre están ahí para nosotros.Incluso sin importar las diferencias, ellos siguen ahí con nosotros y nos darán consejos y escucharán sin problemas, porque son personas increíbles.Sin embargo, eso no quita que haya estilos de papás, mismos que son tan variados como las películas y las series que se presentan en la televisión y últimamente, en las plataformas digitales.Hoy, como parte de la celebración del día del padre, compartiremos contigo algunas figuras paternas que se encuentran en Netflix.Tipo de padre: El que vive a través de tiReconoce tu talento y te impulsa a desarrollarlo, a veces un poco de màs, es un poco gritón ¡pero es por su... tu bien!Tipo de padre: El Sr. IncreíbleEs el papá que está dispuesto a sacrificar sus pasiones y tomar ese trabajo de oficina para proteger a su familia.Tipo de padre: El positivoEl que incluso en las épocas más oscuras te enseña a ver la vida como un juego.Tipo de padre: El proveedorNo le importa lavar dinero para la mafia con tal de darle a sus hijos la mejor vida.Tipo de padre: El irreverenteEs difícil ser un buen padre cuando tiene otras prioridades más divertidas y más aún cuando ni siquiera sabe que tiene una hija.Tipo de padre: El inmaduroMás que un padre es un bufón, se niega a madurar y eso enloquece a su ex, pero sus hijos lo disfrutan.Tipo de padre: El que te pone en vergüenzaDigamos que tu padre es un gusto adquirido, sus opiniones son un poco controversiales y no teme expresarlas en voz alta.Tipo de padre: El coolEstablecer reglas no es su fuerte. Dusty es el papá irreverente y divertido, pero no siempre el mejor ejemplo de autoridad.Tipo de padre: El distantePodría parecer un poco frío o difícil de conectar con él, pero siempre está pendiente de ti y si algo te pasara se convertiría en el mejor detective.Tipo de padre: El colaborativoA este granjero le gusta trabajar con su hijo, incluso si se trata de planear un crimen.