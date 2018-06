Es este misterio del personaje que lo hace tan entrañable. Mucha gente quiere saber más y lo logra esta serie.

Jesús Zavala

Actor

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hugo Sánchez (Jesús Zavala), el asistente personal de Chava Iglesias (Luis Gerardo Méndez), ha demostrado ser un elemento fiel, tierno, eficiente y ágil para su trabajo.Pero detrás de ese peinado engomado y su ropa bien planchada, tiene una personalidad un tanto retorcida e inesperada que ha salido a relucir en algún momento de las tres temporadas de “Club de Cuervos”.Será precisamente ese otro lado del personaje el que se conocerá en “La Balada de Hugo Sánchez”, el primer spin off que hace Netflix de una de sus producciones originales, y que estará disponible este domingo."Vamos a adentrarnos a la vida personal y familiar del personaje, vamos a conocer cómo es él fuera de las oficinas, del corporativo de la directiva. Se le está dando a la gente lo que ha pedido y ha estado buscando."Empieza justo donde quedó la tercera temporada, es el mismo timeline, pero sí nos vamos a adentrar en su vida. No puedo decir si vamos o regresamos, si es antes o después, pero vamos a conocer mucho de él. Vamos a tener razones a muchas cosas que hemos visto en estas tres temporadas", dijo Zavala en entrevista.Al inicio de la serie, de seis episodios de media hora, su jefe, el Presidente del Club de Fútbol Cuervos de Nuevo Toledo, le encarga a Hugo Sánchez liderar al equipo para ganar el Torneo de las Aves, en Nicaragua.Así, también Zavala sintió una gran responsabilidad de encabezar esta producción."Sí estaba muy tenso los primeros días, recuerdo que antes de irme a Colombia (donde se grabó) fue de 'esto está pasando, es algo muy grande y creo que hay que ponernos pilas'. Estuvimos en muchas lecturas, preparándonos muy bien."Estuvimos tratando de serle fiel de inicio a fin de cada capítulo al spin off, porque no era nada más porque sí, porque había pegado el personaje, sino que ese nuevo universo venía de otro enorme ya construido, que es Cuervos", agregó el actor.“La Balada de Hugo Sánchez” sirve como puente entre temporadas de “Club de Cuervos” y, no por ser más corta, bajó los estándares de calidad que ha mantenido la serie original, la primera en español de Netflix."Lo que está muy bonito de este proyecto es que nos mantenemos en el universo de Club de Cuervos, pero es un momento perdido. Siguen teniendo los mismos pedos que tuvieron en la tres", dijo el creador Mark Alazraki.