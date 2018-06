Se enfrentan de nuevo México y Alemania

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En este partido del Mundial Gastronómico se enfrentan los platillos tradicionales de Alemania y México. Basados en éstos, elegiremos a un ganador, ¿quién será? México se siente muy seguro al inicio y lanza un pozole para anotar y lo logra. Este manjar que aparece en la mesa cada septiembre, es uno de nuestros favoritos.Consiste en un. Sus acompañantes estrella son la. Hay variedades como pozole blanco, rojo, verde y hasta negro.con sus famosas salchichas, pero como no son un simple embutido y tienen de muchos sabores y colores,Entre las más populares está la de carne de ternera y cerdo con especias;; hasta tienen su versión de salchichas cuyo ingrediente principal es la sangre.Cuando los alemanes, entonces; pero México impide el gol con sus tequilas y logran impedir que se adelanten en el marcador del primer tiempo.La segunda mitad la inician empatados,Éste es una pasta hecha a base de diferentes tipos de. Nadie se puede resistir a esta deliciosa receta,. Unos panecillos (suaves o crujientes) de harina con forma de un lazo o brazos cruzados que pueden ir acompañados de. No hay que confundirlos con los de Estados Unidos que son un poco más gruesos.Este golpe fue tan duro que Alemania no podrá recuperarse a pocos minutos de que termine el partido.y lo encuentras en toda la República en. Por ejemplo,, en, enen, eny así podemos seguir la lista hasta que acabe el partido.Por suerte, los alemanes no pueden ganarnos en gastronomía (menos en nuestras salsas) y aunque lo intentaron,